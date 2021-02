Roberto Fico assente al tavolo del cronoprogramma, indiscrezione da Tagadà: "Tutto in mano ai partiti"

01 febbraio 2021 a

Roberto Fico non è presente al dibattito in corso per provare a formare una nuova maggioranza a sostegno di Giuseppe Conte. L’indiscrezione piuttosto sconcertante arriva da Tagadà, con l’inviato Luca Sappino che ha lasciato di stucco Tiziana Panella e tutti i telespettatori di La7: il presidente della Camera non sta davvero svolgendo il suo ruolo di “mediatore” che deve “esplorare” la possibilità di ricomporre l’esecutivo giallorosso, ma semplicemente ha messo le forze politiche attorno a un tavolo e ha detto loro “sbrigatevela voi”.

“Ho appreso adesso con un po’ di sconcerto che Fico non è in realtà presente fisicamente al tavolo”, ha dichiarato l’inviato di Tagadà, che poi ha aggiunto ulteriori dettagli per spiegare bene la situazione: “Lui l’ha convocato, lo ha presieduto all’inizio ma poi i partiti hanno fatto tutto da soli. Quindi non è che Fico prende appunti per compilare un contratto o almeno un verbale del dibattito che è ancora in corso. E questo peraltro lascia immaginare che domani mattina potrebbe verificarsi un altro giro di colloqui individuali con i partiti per chiedergli com’è andato il confronto al tavolo programmatico. Solo dopo dovrebbe andare a riferire al Quirinale”.

Su questo cambio di agenda Sappino non ha però potuto dare certezze, essendo un’indiscrezione ancora da verificare, a differenza da quella riguardante l’assenza del presidente della Camera. “Quindi Fico si è incontrato con i capigruppo - ha riassunto la Panella - ha aperto i lavori e poi ha detto sbrogliatevela voi, ci vediamo domani e mi dite come è andata a finire?”. Il suo inviato ha confermato tutto ancora una volta: “Sì, il confronto sta andando avanti senza Fico che non sta facendo il mediatore, ma semplicemente ha messo le parti interessate attorno a un tavolo e poi riferirà a Sergio Mattarella”.

