Silvio Berlusconi, sì al "governo dei migliori"? "Qui salta il centrodestra", l'affondo del big leghista

02 febbraio 2021 a

a

a

In Forza Italia il dibattito politico è attorno a cosa fare in caso di fallimento dell'ipotesi di un Conte-ter, ormai imminente. Nel partito azzurro non tutti sono contrari, nel caso Conte non fosse incaricato per la terza volta, a un'ipotesi di un allargamento della maggioranza per consentire la nascita di un governo politico/istituzionale che porti il Paese alle elezioni. Lo ha spiegato bene Silvio Berlusconi: "il centrodestra, di fronte a questo panorama politico avvolto nelle nebbie, dice no alla riproposizione di un governo e di una maggioranza che si è dimostrata inadeguata. Bisogna cambiare profondamente strada, pur con sensibilità diverse", ha detto il Cavaliere.

Berlusconi urla "forza responsabili!". Forza Italia, sondaggio d'altri tempi: fin dove arriva grazie a crisi e traditori

Parole che suonano come un campanella d'allarme all'interno del centrodestra: "Se FI dicesse sì a un governo istituzionale salterebbe il centrodestra", racconta al Giorno un big della Lega. L'ipotesi che si prospetta è i forzisti Gli dentro la maggioranza per il "governo dei migliori", la Lega darebbe un appoggio esterno, mentre Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni non ci starebbe per nessun motivo, rompendo così l'attuale alleanza del centrodestra.

"Le Olgettine non c'entrano". Dago, 10 anni dopo una sconvolgente verità su Berlusconi: "Perché si è dimesso", ora si capisce tutto

Matteo Renzi che è vicinissimo all'obiettivo di far naufragare Conte e punta su un governo istituzionale, ha capito l'antifona e ha offerto una Bicamerale delle riforme, con la legge elettorale, e aggiustamenti da fare al taglio del numero dei parlamentari. Sullo sfondo c'è Renato Brunetta, da sempre fautore di un governo allargato, ovviamente con Forza Italia dentro. "Le cose da fare nei prossimi cento giorni sono di una difficoltà e dimensione enormi. Dobbiamo, ad esempio, fare un nuovo dl Ristori per 32 miliardi di euro; scrivere definitivamente il Recovery Plan che deve contenere 4-5 riforme epocali che l'Italia non ha realizzato negli ultimi 20-30 anni; poi anche il Piano vaccini; sarà in grado una maggioranza simile a quella entrata in crisi di fare tutto questo nei prossimi cento giorni? Un perimetro uguale a quello dell'attuale maggioranza è assolutamente insufficiente", ha spiegato elencando in pratica un programma di governo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.