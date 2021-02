Myrta Merlino inchioda Maria Elena Boschi a L'aria che tira: "Vi vogliono morti". Clamorosa risposta: "Anche Andrea Orlando..."

03 febbraio 2021 a

Maria Elena Boschi è stata ospite di Myrta Merlino a L’aria che tira per commentare gli ultimi sviluppi della situazione politica, con Matteo Renzi che sostanzialmente ha vinto umiliando gli avversari. Certo, al Paese reale non interessano minimamente queste beghe personali, ma è un dato di fatto che il leader di Italia Viva abbia ottenuto ciò che voleva: mandare a casa l’odiato Giuseppe Conte e sfasciare l’alleanza Pd-M5s, puntando sulla nascita di un governo di “alto profilo” guidato da Mario Draghi, che ovviamente otterrà i voti dei renziani.

"Compatti e leali a Conte". Beppe Grillo si piega a Di Battista: la morte "in diretta" del Movimento 5 Stelle

“Lei sa meglio di me che una parte del Pd vi vuole morti. C’è stato qualcuno che è rimasto amico anche personale, ma c’è un pezzo del Pd che pur di non vedervi più farebbe qualsiasi cosa”, ha dichiarato la Merlino. “Anche Andrea Orlando è un amico in termini personali, mi auguro che nessuno di loro ci voglia morti”, ha replicato la Boschi che poi ha aggiunto: “Sicuramente noi non abbiamo l’ansia di rivalsa verso il Pd o verso i colleghi che sono rimasti lì, ci chiamiamo Italia Viva perché vogliamo pensare alle cose positive, belle, al paese che riacquista fiducia”.

Poi la deputata renziana ha voluto mandare un messaggio direttamente ad Orlando: “Al mio amico dico che il problema non è sempre il Pd. A me dispiace che con tutto quello che sta succedendo nel paese, tra la crisi sanitaria, quella economica e le scuole chiuse, il problema del Pd sia l’alleanza con i 5 Stelle. Per noi non è così e questo è uno dei motivi per cui sono contenta di non essere più nel Pd: per noi al centro c’è il paese, non il problema di chi avremo come alleato alle prossime elezioni”. In precedenza la Boschi si era espressa anche su Mario Draghi, ovviamente a favore: “Non direi che abbiamo vinto o perso noi, sono convinta che possa vincere l’Italia se nascerà il governo guidato dall’ex presidente della Bce”.

