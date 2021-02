Mario Draghi a colloquio con Giuseppe Conte: "Di cosa hanno parlato", un incarico strategico?

03 febbraio 2021 a

La bomba arriva durante una delle classiche maratone di Enrico Mentana. Non è escluso che Giuseppe Conte, il premier dimissionario, possa figurare nella squadra di governo guidata da Mario Draghi. Il direttore del tg di La7 la lancia, interrompendo il suo inviato Paolo Celata. Mentana cita la fonte che è l’agenzia Dire: "Nel corso del lungo colloquio tra il premier incaricato Mario Draghi e l’ormai ex presidente del consiglio Conte avvenuto a Palazzo Chigi, si sono vagliate alcune ipotesi relative alla partecipazione di Conte al prossimo esecutivo".

"Tra le ipotesi in campo, c’è quella che vede Mario Draghi affidagli il ministero degli Esteri: in tal caso Luigi Di Maio potrebbe segnalare una disponibilità in tal senso, ma anche la vicepresidenza del Consiglio. La decisione si conoscerà nelle prossime ore. Decisione che se andrà in senso positivo è considerata propedeutica per tentare di ricompattare il fronte dei giallorossi Pd-M5s e Leu intorno a Draghi", annuncia Mentana. Giuseppe Conte, ufficialmente, tornerà ad insegnare diritto all’Università di Firenze ovviamente nel caso non andasse a buon fine l'ipotesi lanciata dalla Dire.

In teoria, l'ormai ex premier potrebbe tornare a svolgere lezione già dal 22 febbraio, quando inizia il secondo semestre dell’anno accademico. Bisogna anche vedere però la programmazione annuale del suo insegnamento. Il rettore dell'Ateneo si è detto felicissimo di poter riavere il professore Conte. Nel caso non dovesse avere disponibile da subito la cattedra, Conte si dedicherà alla ricerca e allo studio. C'è chi non ci crede affatto e non ha dubbi che Giuseppi rimarrà nell'agone politico. C'è anche da capire come Italia Viva di Matteo Renzi accetterà la decisione di Mario Draghi di offrire un ruolo apicale nel suo esecutivo che dovrà portare fuori l'Italia dalle secche di una doppia crisi: economica e sanitaria. La risposta arriverà molto presto: in un senso o nell'altro.

