Franco Marini, morto a 87 anni l'ex leader del Ppi e presidente del Senato. Candidato al Quirinale, affossato da Renzi

Lutto nel mondo della politica italiana: è morto Franco Marini, aveva 87 anni. Protagonista tra Prima e Seconda Repubblica, nella sua lunga carriera è stato tra l’altro segretario generale della Cisl, leader del Ppi e presidente del Senato. "Ci ha lasciato Franco Marini. Già Presidente Senato, Ministro del Lavoro, Segretario generale CISL e Segretario nazionale PPI. Uomo integro, forte e fedele a un grande ideale: la libertà come presupposto della democrazia e della giustizia. Quella vera”, scrive su Twitter Pierluigi Castagnetti, suo ex compagno di partito.



“Ci ha lasciato uno dei grandi protagonisti del sindacato e della politica degli ultimi 40 anni. Uno degli artefici della nascita dell’Ulivo e del centrosinistra, quando con coraggio impedì che il PPI scivolasse a destra. Io perdo un Maestro, un Padre, un Amico", è il commosso ricordo del ministro per i Beni e le Attività Culturali, Dario Franceschini, che nel Pd incarna l'ala ex popolare e margheritina. Anche il commissario europeo all’Economia Paolo Gentiloni gli ha dedicato un pensiero: "La politica come passione e organizzazione, il mondo del lavoro la sua bussola, il calore nei rapporti umani. Ci mancherà Franco Marini. Ha accompagnato i cattolici democratici nel nuovo secolo". Nel 2013, l'ultima grande occasione da protagonista quando il Pd lo candidò al Quirinale come successore di Giorgio Napolitano nell'ottica di una grande intesa con Pdl e Scelta Civica, ma fu Matteo Renzi ad affossarlo, opponendosi.

