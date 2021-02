L'aria che tira, Laura Boldrini non sa come chiamare questo "governo" con Matteo Salvini: due minuti di imbarazzo

09 febbraio 2021 a

"Questa non è un'alleanza politica". In due minuti, tutto l'imbarazzo di Laura Boldrini, che si ritrova al governo con Matteo Salvini dopo anni di viscerale (e reciproco) odio politico. L'ex presidente della Camera, eletta con Sel nel 2013, diventata presidente della Camera, transitata in Leu e poi finita nel Pd, è in piazza assediata dai giornalisti che le chiedono tutti la stessa cosa: come immagina una convivenza nello stesso governo tra lei e il leader della Lega?

Nel mucchio c'è anche l'inviata di Myrta Merlino per L'aria che tira, su La7. "Qui c'è un appello del Capo dello Stato in un momento difficilissimo per il Paese. Il Professor Draghi sta lavorando a un programma che dovrà essere il collante di questo...", seguono alcuni secondi di gelo. La Boldrini balbetta, incespica, ci pensa, si ferma. Non sa come chiamare quello che sta per nascere. Poi un lampo negli occhi e l'illuminazione: "Questo schema!", e la Merlino la interrompe subito: "Questo miracolo, chiamiamolo con questa parola, miracolo", sottolinea con perfida ironia.

La Boldrini ci tiene però a precisare subito una cosa: "Sugli altri temi (quelli meno emergenziali, che non riguardino covid, vaccini, ripresa economica, Recovery plan, scuola, ndr) dovrà valere la maggioranza parlamentare. È già accaduto in passato, si vota in base alle priorità e ai voti che ci sono in parlamento. Non è un'alleanza politica questa". Auguri.

La Merlino la incalza. "Ma lei si fida di Salvini?". E qui la Presidenta svicola alla grande: "Mi fido di Mario Draghi e della sua capacità di tenere insieme anche gli opposti. È evidente che Pd, Leu e Lega sono opposti, rimaniamo diversi e alternativi, dev'essere chiaro anche ali elettori. C'è una crisi gravissima e tutti devono fare la propria parte".

