Guido Bertolaso, le indiscrezioni sul governo di Mario Draghi: lui alla Salute al posto di Roberto Speranza?

La Lega sarà uno dei pilastri del nuovo governo guidato da Mario Draghi. Pare, infatti, che Matteo Salvini voglia proporre all'ex capo della Bce un paio di nomi per dicasteri strategici. I potenziali ministri, stando a quanto riporta il Giornale, potrebbero rappresentare delle ali moderate. Stiamo parlando di Guido Bertolaso, che il segretario del Carroccio vorrebbe al ministero della Salute al posto di Roberto Speranza, e di Giancarlo Giorgetti, candidato al ministero del Lavoro. Ma anche un'altra leghista, Giulia Bongiorno, sarebbe in corsa per la poltrona di Nunzia Catalfo.

Uno dei nomi più accreditati nel totoministri, poi, è quello di Daniele Franco, attuale direttore generale della Banca d'Italia. Potrebbe sedersi sulla poltrona di sottosegretario alla presidenza del Consiglio oppure, com è più probabile, su quella del dicastero dell'Economia. Ma a prendere il posto di Roberto Gualtieri potrebbero essere anche Dario Scannapieco, vicepresidente della banca europea degli investimenti, Luigi Federico Signorini, vicedirettore generale di Bankitalia e il direttore generale dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini.

Quasi certo, secondo il Giornale, l'ingresso dell'economista Carlo Cottarelli nella squadra di Draghi: potrebbe accaparrarsi lo Sviluppo economico o la Pubblica Amministrazione. Ma in corsa, per gli stessi ministeri, ci sarebbe anche Vittorio Colao. Alla Giustizia, invece, Alfonso Bonafede potrebbe essere sostituito da Paola Severino o Marta Cartabia. Al Viminale, infine, Draghi valuta la conferma di Luciana Lamorgese. In alternativa, in pole ci sarebbe l’ex capo della polizia Alessandro Pansa.

