Stanlio e Ollio i primi “underdog”

Vi proponiamo Tele...raccomando, la rubrica del piccolo schermo di Klaus Davi

CHI SALE (Stanlio e Ollio) Un film di 91 anni fa programmato lunedì mattina su Rai 3 totalizza una media del 4.2%, non tanto lontana dagli share dei talk preserali. Per il servizio pubblico un gradito comeback visto che Annuncio matrimoniale di Stanlio e Ollio fu il primo cortometraggio mandato in onda dalla neonata Rai nel gennaio del 1954. La trama narra di due barbieri (Stan Laurel e Oliver Hardy) che si contendono una donna benestante che però nasconde una seconda vita da spietata killer. I critici parlarono di una favola che metteva in scena la saga di due esponenti della middle class che sognavano di fare il “salto” sociale sposando una ricca vedova, a pochi anni dalla terribile depressione economica del 1929. L’avventura, a tratti con venature parodistiche degli horror di quel periodo, si rivelerà poi essere un sogno/incubo di Ollio. Ora il pubblico anziano ma esigente della Terza Rete, che arriva a picchi dell’8% di share, rivede questi film come una forma di comicità surreale, slapstick, interpretata da due outsider, oggi si direbbe “underdog”, che ispirano buonumore e senso di tenerezza.