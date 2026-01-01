Libero logo
Rete di Hamas
Famiglia nel Bosco
Garlasco
Ucraina-Russia
Hub Energia

Jannik Sinner, schiaffo ai gufi: "Vedo grandi insegnamenti"

di
Libero logo
giovedì 1 gennaio 2026
Jannik Sinner, schiaffo ai gufi: "Vedo grandi insegnamenti"

1' di lettura

Con un video pubblicato sui social Jannik Sinner ha ripercorso il suo straordinario di questa stagione piena di colpi di scena: dalla squalifica per il caso Clostebol alla vittoria di Wimbledon contro Carlos Alcaraz. Il campione altoatesino, in lingua inglese, ha spiegato che alcuni alti sono stati incredibili, alcuni bassi invece sono stati difficili da accettare.

"Ma non guardo solo i risultati di quest'annata, vedo anche grandi insegnamenti - ha detto -. Voglio ringraziare tutto il team, la mia famiglia e tutti voi che mi avete sempre supportato. Significa tanto per me. Vi auguro un felice anno nuovo: festeggiatelo con le persone che amate. Ci vediamo presto in campo. Ciao, ciao". 

Jannik Sinner vola in Asia con Carlos Alcaraz: occhio a questo appuntamento

Dopo un periodo di pausa dedicato al recupero, Jannik Sinner è tornato ad allenarsi nel Principato di Monaco, rip...

I tre mesi della qualifica di Jannik Sinner "sono stati uno dei momenti più belli della mia vita professionale. Abbiamo lavorato a fondo, sempre divertendoci e scambiando molte cose con grande rispetto". Lo ha detto l'ex preparatore di Sinner Marco Panichi, che oggi segue Holger Rune, intervistato da Repubblica. L'altoatesino e Carlos Alcaraz, ha osservato ancora, "hanno una marcia in più: ma sono consapevoli che per restare davanti non si possono distrarre un solo giorno. Perché anche gli altri fanno passi avanti. Devi essere sempre al top: fisicamente e mentalmente. Non è semplice".

Sinner, "difficili da accettare": ecco il video di fine anno

"Ragazzi, che anno è stato. Alcuni alti sono stati incredibili, alcuni bassi invece sono stati difficili da ...
tag
jannik sinner

Tennis Jannik Sinner, la rivelazione bomba di Panichi sui 3 mesi di squalifica

Il tennista azzurro Sinner, "difficili da accettare": ecco il video di fine anno

Prima sfida del 2026 Jannik Sinner vola in Asia con Carlos Alcaraz: occhio a questo appuntamento

ti potrebbero interessare

Jannik Sinner, la rivelazione bomba di Panichi sui 3 mesi di squalifica

Jannik Sinner, la rivelazione bomba di Panichi sui 3 mesi di squalifica

Sinner, "difficili da accettare": ecco il video di fine anno

Sinner, "difficili da accettare": ecco il video di fine anno

Redazione
Modric, "a chi somiglia": clamoroso su Allegri

Modric, "a chi somiglia": clamoroso su Allegri

Redazione
Nessuno come Jan

Nessuno come Jan

Fabrizio Biasin