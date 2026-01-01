Jannik Sinner, schiaffo ai gufi: "Vedo grandi insegnamenti"

Con un video pubblicato sui social Jannik Sinner ha ripercorso il suo straordinario di questa stagione piena di colpi di scena: dalla squalifica per il caso Clostebol alla vittoria di Wimbledon contro Carlos Alcaraz . Il campione altoatesino, in lingua inglese, ha spiegato che alcuni alti sono stati incredibili, alcuni bassi invece sono stati difficili da accettare.

I tre mesi della qualifica di Jannik Sinner "sono stati uno dei momenti più belli della mia vita professionale. Abbiamo lavorato a fondo, sempre divertendoci e scambiando molte cose con grande rispetto". Lo ha detto l'ex preparatore di Sinner Marco Panichi, che oggi segue Holger Rune, intervistato da Repubblica. L'altoatesino e Carlos Alcaraz, ha osservato ancora, "hanno una marcia in più: ma sono consapevoli che per restare davanti non si possono distrarre un solo giorno. Perché anche gli altri fanno passi avanti. Devi essere sempre al top: fisicamente e mentalmente. Non è semplice".