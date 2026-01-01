Jannik Sinner, schiaffo ai gufi: "Vedo grandi insegnamenti"

Con un video pubblicato sui social Jannik Sinner ha ripercorso il suo straordinario di questa stagione piena di colpi di scena: dalla squalifica per il caso Clostebol alla vittoria di Wimbledon contro Carlos Alcaraz. Il campione altoatesino, in lingua inglese, ha spiegato che alcuni alti sono stati incredibili, alcuni bassi invece sono stati difficili da accettare.
"Ma non guardo solo i risultati di quest'annata, vedo anche grandi insegnamenti - ha detto -. Voglio ringraziare tutto il team, la mia famiglia e tutti voi che mi avete sempre supportato. Significa tanto per me. Vi auguro un felice anno nuovo: festeggiatelo con le persone che amate. Ci vediamo presto in campo. Ciao, ciao".
I tre mesi della qualifica di Jannik Sinner "sono stati uno dei momenti più belli della mia vita professionale. Abbiamo lavorato a fondo, sempre divertendoci e scambiando molte cose con grande rispetto". Lo ha detto l'ex preparatore di Sinner Marco Panichi, che oggi segue Holger Rune, intervistato da Repubblica. L'altoatesino e Carlos Alcaraz, ha osservato ancora, "hanno una marcia in più: ma sono consapevoli che per restare davanti non si possono distrarre un solo giorno. Perché anche gli altri fanno passi avanti. Devi essere sempre al top: fisicamente e mentalmente. Non è semplice".