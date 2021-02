Mario Draghi, la vecchia frase di Giuseppe Conte che non ha mai digerito: "Lo vedo stanco"

09 febbraio 2021 a

Mario Draghi lo scorso settembre era considerato dal mondo politico come l'angelo salvatore pronto a sostituire il presidente del Consiglio Conte. Infatti i due non si sono mai presi, Draghi rimase infastidito quando l'allora premier rivelò il contenuto di un colloquio avvenuto con l'ex numero uno della Banca centrale europea. Conte svelò le parole che i due si scambiarono quando propose a Draghi la guida del governo dell'Ue: "Mi disse che non si sentiva disponibile perché era stanco della sua esperienza europea". Una rivelazione su una chiacchierata confidenziale che a Draghi non fece per nulla piacere.

Draghi, secondo molte fonti, si irritò soprattutto per il tono liquidatorio di Conte, come se Giuseppi confermasse le dicerie di chi sosteneva che soffrisse l'ombra del banchiere che tutti volevano a Palazzo Chigi, al posto suo. Ma Draghi veramente lo volevano quasii tutte le forze politiche alla Presidenza del Consiglio. Da Matteo Renzi, che poi è stato il principale artefice della crisi che ha disarcionato Conte, a Forza Italia e anche la stessa Lega proprio con Giancarlo Giorgetti, il primo a sostenere l'idea di un governo Draghi.

Ma anche dentro l'M5s se ne parlava. Anche Luigi Di Maio, qualche mese fa, affermò: "Cosa faremmo se la situazione dovesse precipitare, sosterremmo o no un governo di Draghi?". Conte così ha visto spuntare sempre più incombente il nome di Draghi dietro le sue spalle, pronto a prendergli la poltrona tanto ambita. L'ex governatore della Bce però confessa di trovare curioso "di avere avuto più frequentazioni con le cancellerie straniere che con il governo italiano: ai suoi occhi, sembra che Palazzo Chigi voglia tenerlo distante, senza beneficiare troppo dei suoi consigli", scrive la Stampa. E a far capire che, nonostante Conte spinga i grillini a dire sì al tentativo di Draghi, tra lui e il premier incaricato la scintilla non è mai scattata, anche le affermazioni recenti in cui conferma che non entrerà nel governo del suo successore.

