Mario Draghi e l'incontro con Silvio Berlusconi: audio rubato, dopo le risate quella frase che svela molte cose

A sorpresa, Silvio Berlusconi è arrivato a Roma. Il leader di Forza Italia ha voluto condurre in prima persona il secondo giro di consultazioni con il premier incaricato, Mario Draghi, dopo aver disertato all'ultimo secondo il primo giro di incontri. Un faccia a faccia franco, quello tra il Cavaliere e l'ex governatore della Bce, al termine del quale Berlusconi ha posto dei paletti piuttosto chiari: gli azzurri chiedono un governo di unità nazionale, dunque non politico, e dagli orizzonti limitati, ossia che duri solo per il tempo strettamente necessario per superare la crisi di governo.

Ma al di là dei paletti, dei dati politici, è spuntato anche il video dell'incontro tra Draghi e Berlusconi, il video che li mostra quando dopo tanto tempo si ritrovano faccia a faccia, l'uno davanti all'altro. E, come si vede nelle immagini qui sotto, sono subito risate, quasi da vecchi amici. Dunque il saluto gomito a gomito, così come imposto al tempo del coronavirus. "Come si deve salutare...", si sente la voce di Draghi. Dunque uno scambio di "ciao", infine sempre Draghi si rivolge a Berlusconi e afferma: "Grazie di essere venuto". Insomma, pochi secondi che dimostrano la grande confidenza che c'è tra Draghi e Berlusconi, due che si vedono e chi si frequentano da tanti, moltissimi anni.

Dopo l'incontro, nel punto stampa, Berlusconi si è rivolto a Draghi parlando di "una risposta credibile di fronte all'Europa e al mondo, una risposta anche unitaria che avevamo chiesto per primi e che trova piena corrispondenza nell'invito rivolto dal Capo dello stato a tutte le forze politiche ad assumersi la loro responsabilità". E ancora: "Noi faremo la nostra parte con lealtà e spirito costruttivo. La gravità dell'ora impone a tutti di mettere da parte calcoli, tattiche e interessi elettorali per mettere al primo posto la salvezza del paese. Se questo avverrà sono certo che l'Italia riuscirà ancora una volta a risollevarsi e ad andare avanti", ha concluso Berlusconi.

