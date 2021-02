Mara Carfagna e il metodo-Draghi, scopre di essere ministro dalla tv: "Lo ha detto la Sardoni, parla di me?"

13 febbraio 2021 a

a

a

Nessuno sapeva nulla della nuova squadra di governo. Nemmeno i ministri. Mario Draghi ha mantenuto il massimo riserbo fino all'ultimo, alla sua salita al Colle. La rappresentazione plastica del "modello" del nuovo premier è Mara Carfagna. La deputata di Forza Italia ha scoperto della sua nomina in diretta tv. Proprio durante la Maratona di Enrico Mentana. "Scusa, ma stai guardando La7? Io ministra? L’ha appena detto Alessandra Sardoni, durante lo speciale di Mentana. Puoi mandare qualche sms per capire che sta succedendo? Non mi ha mai chiamata nessuno", ha detto la diretta interessata al suo portavoce. Ma nemmeno il tempo di chiudere la telefonata che ecco ne è arrivata un’altra telefonata. "Sono Mario Draghi", è quello che avrebbe sentito al di là della cornetta. "Ah, allora era vero", è stata la risposta più che stupita del nuovo ministro per il Sud.

Carfagna-Brunetta? La verità: "Cav infuriato come una pantera", il (brutto) sospetto sulla mossa di Draghi

"Il governo più misterioso della storia repubblicana", lo ha definito Il Corriere della Sera. Figlio, con ogni probabilità, di una mediazione di Sergio Mattarella. Stando alle ultime indiscrezioni sarebbe stato proprio il presidente della Repubblica a esigere la conferma di Luciana Lamorgese all'Interno e Lorenzo Guerini alla Difesa. Così come la nomina dell'amica di lunga data, nonché ex presidente della Consulta, Marta Cartabia alla Giustizia. Negli ultimi quindici giorni Draghi si è mosso su due binari apparentemente in conflitto: dentro o fuori, tecnico o politico, nel Palazzo e distante dal Palazzo. Alle prese con partiti dall'opposto indirizzo politico. Pronti a farsi guerra a vicenda.

Mario Draghi giura con 3 minuti di anticipo: davanti a Mattarella, quello sguardo del neo-premier (che dice molte cose)

L'ex presidente della Banca centrale europea è però riuscito nel suo intento: rimanere un fantasma. Tra "dribbling, spostamenti" e metodi del tutto nuovi. Raccontano che più di un ministrabile, disperato per assenza di interlocutori nei partiti, che a loro volta non sapevano nulla, abbia provato negli ultimi giorni ad appostarsi fuori Montecitorio, per vederlo uscire. Niente, anche in quel caso Draghi era solo un miraggio.

"Il super-ministero non c'è, voto su Rousseau da rifare". Un terremoto mentre Draghi giura: rivolta M5s per la truffa di Grillo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.