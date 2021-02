Mario Draghi, il sondaggio di Alessandra Ghisleri: chiusura degli impianti di sci, il premier paga dazio

16 febbraio 2021 a

a

a

C’è un dato che deve preoccupare il governo di Mario Draghi. L’amatissimo neo presidente del Consiglio, infatti, comincia già a calare nei sondaggi sul suo gradimento. Il suo arrivo al posto di Giuseppe Conte è stato tanto auspicato dagli italiani ma ora persino Super Mario deve scontrarsi con il loro giudizio e con la realtà dei fatti.

Quanti soldi (nostri) ha dato ai (suoi) funzionari prima di andarsene. Conte, l'ultimo scandalo: così si è "comprato" l'applauso

L’emergenza sanitaria e quella economica, infatti, sono “intrinsecamente connesse”, come scrive su Il Giornale Augusto Minzolini, “se cambi radicalmente il team di governo che affronta la seconda, non puoi non mutare per nulla quello che gestisce la prima”. Altrimenti se ne pagano le conseguenze. Basta vedere questo numero, Secondo la “maga dei sondaggi” Alessandra Ghisleri, direttrice di Euromedia Research, c’è un dato che deve far molto pensare: la decisione di rinviare all'ultimo momento la riapertura delle piste e degli impianti da sci, infatti, ha fatto crollare di 4,2 punti in un solo giorno il gradimento del governo che è quindi passato dal 64,2 per cento al 60.

"È l'effetto-Draghi?". Sondaggio Mentana, scendono tutti i partiti: "Tranne uno", ecco le cifre imprevedibili

Insomma, un calo davvero molto consistente che rende evidente, sostiene sempre Minzolini, la necessità di una svolta anche rispetto a chi dovrà gestire logisticamente l’emergenza sanitaria. Forse il super commissario del governo Conte, Domenico Arcuri, non va più bene, forse ci vuole un altro nome, una personalità nuova. Una esigenza che, ricorda l'ex senatore di Forza Italia, Matteo Renzi evidenzia da ormai otto mesi. Il leader di Italia Viva ai suoi continua a dire: “Come si può andare avanti con Arcuri dopo tutto quello che è avvenuto?! Solo per fare un favore a D'Alema?! Ma su! Il primo a cui converrebbe un cambio è proprio Draghi”.

Forse per questa volta ha ragione Renzi, gli italiani non hanno più fiducia nel tuttofare Domenico Arcuri e forse Mario Draghi, visti questi dati preoccupanti, dovrebbe tenerlo in considerazione.

Video su questo argomento "Sci? Colpa del governo". Il ministro Garavaglia prova a rimediare ai danni di Speranza

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.