Piazzapulita, il sondaggio Index: Draghi, "effetto buco nero". Salgono soltanto Salvini e Berlusconi

19 febbraio 2021 a

a

a

Il governo Draghi? Fa bene solo a Mario Draghi, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi. Lo dice il sondaggio Index Research per Piazzapulita, su La7, chiarendo come la vera forza trainante del nuovo esecutivo nato sulle ceneri del Conte 2, e con una maggioranza allargata a Lega e Forza Italia, poggi in realtà tutto sulla persona dell'ex governatore della Bce.

La fiduci in Draghi, infatti, è al 63,9%. Piena luna di miele con gli elettori, insomma. Ma quella nel suo governo, e nella sua squadra di ministri, è decisamente più modesta: si crolla al 47,9%, sedici punti netti in meno. Segno che forse il vero problema non sono i tecnici alla Draghi, ma i partiti politici e i loro leader.

"Ne chiedo uno nostro". Terremoto Meloni: la mossa che spiazza Pd, 5 Stelle e LeU. Adesso Salvini e Berlusconi che fanno?

Di sicuro, la scelta un po' spiazzante di andare al governo con il Pd ha fatto bene alla Lega, che in una settimana guadagna lo 0,1 e sale al 24,5%. Calano invece il Pd (-0,1, ora al 19,3%) e il Movimento 5 Stelle (altro -0,1, ora al 14,6%). Significativo poi come sia Forza Italia, smarcatasi dalle posizioni "sovraniste", a guadagnare più di tutti: lo 0,2, ora al 7 per cento.



Video su questo argomento "Se mi sento con Salvini?". La pesantissima risposta di Renzi, un bomba sul Pd dopo la mossa sporca dei compagni

E altrettanto significativo come Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia, unici a restare fuori dal gioco e schierarsi orgogliosamente e coerentemente all'opposizione, calino anch'essi al 16,2%, -0.3 ma comunque quasi 12 punti in più rispetto alle elezioni politiche del 2018. La beffa? Tutta per Matteo Renzi: l'uomo che più di ogni altro ha brigato per portare Draghi a Palazzo Chigi al posto di Giuseppe Conte vede la sua creatura Italia Viva sempre impelagata in una palude e addirittura in calo dello 0,1, al 3 per cento.

Salvini "buonista"? Non proprio, retroscena Senaldi: le parole su immigrati e Speranza, ecco il vero piano del leader leghista.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.