Alberto Zangrillo con Mario Draghi: "Per sempre". Indiscrezioni sul fratello Paolo: capogruppo per Forza Italia?

Arriva il primo endorsement tra gli esperti di Covid-19 a Mario Draghi. Si tratta di niente di meno di Alberto Zangrillo. Il primario di Terapia intensiva del San Raffaele di Milano, noto per le sue esternazioni controcorrenti sulla pandemia, approva con grande entusiasmo il discorso del neo premier. "Solo per questo, Draghi forever - esordisce ricordando le parole dell'ex numero uno della Bce - 'Una vera parità di genere non significa un farisaico rispetto di Quote Rosa richieste dalla legge: richiede che siano garantite parità di condizioni competitive tra generi'". Di opposto parere rispetto al Partito democratico che da giorni si scontra sulle esigue ministre che vanta al governo. Una battaglia tutta al femminile su cui Nicola Zingaretti si dice pronto a mettere una toppa, favorendo la nomina di sottosegretarie donne.

Ma nelle ultime ore c'è un altro Zangrillo protagonista della cronaca politica: Paolo. Fratello del medico, Paolo Zangrillo condivide con Alberto la vicinanza a Silvio Berlusconi. Il primo in quanto deputato di Forza Italia. Il secondo in quanto suo medico personale. Ed è proprio su Paolo che gli azzurri sono pronti a scommettere. Il partito del Cavaliere è infatti alla ricerca disperata di un capogruppo alla Camera dopo la nomina di Mariastella Gelmini a ministro. Il gravoso compito di gestire la transizione per ora tocca al 'facente funzioni' Roberto Occhiuto, vicino però a diventare il candidato del centrodestra alla presidenza della Calabria.

E così il nome più quotato - secondo le indiscrezioni raccolte dall'Adnkronos - sarebbe quello di Paolo Zangrillo, ad oggi coordinatore regionale del Piemonte. La sua candidatura sembra essere la meno divisiva, in grado di conciliare l'ala del partito più filo-salviniana e quella più moderata. In lizza anche Giorgio Mulè, Alessandro Cattaneo e Andrea Mandelli, presidente dell'Ordine nazionale dei Farmacisti e responsabile Sanità del partito, in corsa anche per un posto di sottosegretario.

