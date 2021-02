Alessandro Di Battista e Antonio Di Pietro, il "partito di Travaglio". Indiscreto: "Già pronto il simbolo di IdV per gli espulsi M5s"

20 febbraio 2021 a

Il partito dei sogni di Marco Travaglio, "forza manetta", ora ha un leader, Alessandro Di Battista, un padrino, Antonio Di Pietro, e pure un simbolo, quello di Italia dei valori. Tutto vero e terribilmente concreto: l'ex pm di Mani Pulite ha offerto l'uso del simbolo di IdV, il partito da lui fondato una volta entrato in politica, a Dibba e ai dissidenti del Movimento 5 Stelle espulsi da Vito Crimi per aver votato no a Mario Draghi in Parlamento. La pattuglia è nutrita, siamo intorno a 40 onorevoli tra Camera e Senato, ma per ora è ancora tutto in standby. Un po' perché in ballo ci sono anche i soldi che il Movimento potrebbe dover restituire agli epurati, un po' perché la faccenda è spinosa sia a livello politico sia legale, e un po' perché lo stesso Di Battista nicchia: "Sono uscito dal Movimento, vivo la mia vita, non mi occupo di correnti, scissioni, nuove forze politiche". Certo, ci credono in pochi.

Tra i 5 Stelle molti hanno suggerito che l'ex deputato possa seguire le orme di Matteo Renzi con Italia Viva, creare un proprio partito per svuotare elettoralmente il Movimento terremotato. E Di Pietro, che per primo si rivolse a Gianroberto Casaleggio e alla Casaleggio Associati per curare il proprio blog, è pronto a mettergli a disposizione un primo veicolo.

Gli ex della Casaleggio associati confermano: "Di Pietro, Grillo e Casaleggio si sentivano spesso, come anche con Marco Travaglio". Il mondo, culturale e politico, è lo stesso. D'altronde IdV è stato un po' la prova generale di Casaleggio nella politica, prima di lanciare con clamoroso successo l'M5s insieme a Beppe Grillo. "Di Pietro, Grillo, Casaleggio e Travaglio sono come vasi comunicanti - rivela al Giornale un ex dipietrista della prima ora - fingevano di non parlarsi invece si dicevano tutto".

