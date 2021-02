Sondaggio Mentana, il trionfo di Giorgia Meloni: "Quanto guadagna in una settimana", pronto il sorpasso al Pd

22 febbraio 2021 a

Come ogni lunedì che si rispetti non poteva mancare il sondaggio Swg realizzato per Enrico Mentana. Anzi stavolta, le rilevazioni sono più di una e riguardano anche i vari aspetti del governo formato da Mario Draghi. Il 46% degli intervistati ritiene che il nuovo esecutivo sarà migliore di quello presieduto da Giuseppe Conte e sostenuto dalla maggioranza giallorossa, anche se soltanto il 29% è soddisfatto dalla lista dei ministri presentati dal presidente del Consiglio. La vera notizia arriva però dalle intenzioni di voto, che testimoniano una nuovo botto clamoroso di Giorgia Meloni.

Sì perché Fratelli d'Italia in una sola settimana ha guadagnato l'1,3 per cento ed è salito al 17,5%, a un tiro di schioppo dal Pd: facile immaginare che alla vista di questo sondaggio realizzato per il Tg di La7 al Nazareno abbiano iniziato a sudare freddo. I dem infatti hanno perso lo 0,4 per cento e sono scesi al 18,3%: sono davvero in caduta libera, con la Meloni che si trova a portata di sorpasso, che consegnerebbe al centrodestra il primo e il secondo partito.

Anche la Lega cede uno 0,4 ma rimane saldamente in testa al 23,1%, mentre il M5s non si schioda più dal 15,4%, fatto registrare per la seconda settimana consecutiva. Oltre alla Meloni sale soltanto Forza Italia, che conquista uno 0,6 e torna al 7,5%: una percentuale lontana dai fasti di un tempo, ma che comunque non si vedeva da parecchio. Nelle retrovie perdono uno 0,5 a testa sia Azione che Italia Viva, rilevate rispettivamente al 3,9% e al 2,6%.

