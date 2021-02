Matteo Salvini a Cartabianca: "Quanto mi preoccupa Giorgia Meloni? Zero"

24 febbraio 2021 a

Matteo Salvini è stato ospite di Bianca Berlinguer nella puntata di Cartabianca andata in onda nella serata di martedì 22 febbraio. Ovviamente non poteva mancare da parte della padrona di casa di Rai3 una domanda su Giorgia Meloni, che continua a guadagnare consensi nei sondaggi, al punto da arrivare a insidiare il Pd: il sorpasso è nell’aria, Fdi diventerebbe il secondo partito italiano, con la Lega sempre saldamente primo. Una doppietta del centrodestra che sarebbe devastante per gli avversari politici, anche se renderebbe non facilissimi i rapporti interni.

“Quanto mi preoccupa la Meloni all’opposizione? Zero”, è stata la risposta di Salvini che poi ha aggiunto: “È evidente che le idee della Lega siano diverse da quelle del Pd, ma in questo particolare momento di emergenza in cui servono risposte forti e rapide su salute e lavoro ho pensato al bene dell’Italia, che deve venire prima dei calcoli di partito. Non mi permetto di dare consigli a Giorgia, preferisco rimboccarmi le maniche in questo momento”.

Poi il segretario leghista ha affrontato due temi che gli sono molto cari: il ruolo del commissario Domenico Arcuri e la riapertura dei ristoranti anche la sera: “Laddove la situazione sia sotto controllo, se il virus non crea pericoli nei ristoranti a mezzogiorno, perché dovrebbe provocarli alle 20?”. Mentre per quanto riguarda Arcuri: “Chiunque ha accumulato questi insuccessi verrebbe messo da parte. Vogliamo portare un po’ di merito in Italia? Se uno fallisce deve cambiare mestiere”.

