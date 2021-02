Renato Brunetta chiama Bernardo Mattarella, il figlio del presidente della Repubblica al ministero

24 febbraio 2021 a

a

a

Presso la sede del ministero della Funzione pubblica si è insediata la squadra che dovrà disegnare la Pubblica amministrazione del futuro. A coordinarla sarà il capo di gabinetto del ministro Marcella Panucci, assieme a lei un elenco degli esperti come Bernardo Mattarella, il figlio del presidente della Repubblica, tra i più noti avvocati amministrativisti. Nella lista anche Carlo Cottarelli e il segretario generale del Censis Giorgio De Rita, i docente Bocconi Carlo Altomonte e Raffaella Saporito, i dirigenti pubblici Alessandro Bacci e Andrea Tardiola, Antonio Naddeo (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale), l'avvocato Germana Panzironi. "Serve una semplificazione chirurgica e investire sul capitale umano", dice il ministro Renato Brunetta.

"Un patto per la nazione". Brunetta rompe gli indugi? Il messaggio a Conte, dubbi su una (spaventosa) manovra

Renato Brunetta che appena arrivato al ministero ha dovuto subire subito le critiche dei sindacati per le sue posizioni contro i furbetti del cartellino e che poi ha dovuto immediatamente smentire delle dichiarazioni, riportate dal Corriere della Sera proprio contro gli impiegati statali, rilasciate soltanto qualche anno e spacciate per recenti. "Prendo atto della smentita del Corriere della Sera, nella quale il quotidiano milanese ammette che ‘per un disguido e un nostro errore di cui ci scusiamo con il ministro per la Pubblica amministrazione Renato Brunetta e con i lettori, è andato online un articolo su una vecchia intervista dell’allora deputato Brunetta che riguardava un contesto completamente diverso in cui si pensava di poter tornare alla normalità’", aveva così replicato al quotidiano di via Solferino il neo ministro.

"Salvini, Meloni e il loro errore più grande". Fuoco amico da Brunetta: nuovo governo, si sgretola il centrodestra?

"Ma a questo punto mi chiedo: chi ha interesse ad avvelenare i pozzi? Chi vuole mettere già i bastoni tra le ruote a questo governo? Chi ha interesse a giocare con gli equivoci. Quello del ‘Corriere’ sarà un errore... ma io queste domande me le sto ponendo”, aveva concluso dopo le polemiche suscitate da alcune sue vecchie dichiarazioni sull'utilizzo dello smart working. Adesso Brunetta è pronto a mettersi al lavoro e questo suo nuovo team ne è la dimostrazione.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.