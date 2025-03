Carlo Cottarelli, "adesso insultate anche me": il commento scioccante su Romano Prodi

La figuraccia in cui è incappato Romano Prodi ha scatenato gli esponenti della sinistra italiana. Dopo aver visionato le immagini trasmesse da Giovanni Floris a DiMartedì, il talk show politico di La7 condotto da Giovanni Floris, alcuni commentatori sono stati costretti a fare un - mezzo - passo indietro. Come Massimo Gianni si è in parte rimangiato le sue dichiarazioni rilasciate a Otto e mezzo, dove in sintesi aveva accusati l'inviata di Quarta repubblica di fare parte dei cosiddetti "sicari del giornalismo di regime". Ma neanche il tempo di metabolizzare questa svolta di Giannini e già che il giornalista ha attaccato la destra colpevole di temere Prodi perché è stato l'unico in grado di sconfiggere per ben due volte Berlusconi alle urne.

Al fianco di Prodi - e di Giannini - è subito arrivato Carlo Cottarelli. Mr. spending review se l'è presa con tutti coloro che hanno criticato il gesto dell'ex presidente del Consiglio. "L'attacco furioso a Prodi da parte di certi media e politici è ridicolo. Il gesto in questione era da evitare, ma il furore degli attacchi è esagerato, vendicativo e spiegabile solo con la storia politica di Prodi che a qualcuno non piace. E adesso insultate pure me", ha commentato su X.