M5s, il dramma: morto di coronavirus Andrea Biancoli, aveva 48 anni

Un dramma che la dice lunghissima sulla pericolosità del coronavirus, per chi ancora fosse convinto che si tratti di una "banale influenza". Il dramma è quello che ha colpito Andrea Biancoli, morto a 48 anni a causa del Covid. Biancoli era consigliere comunale di Calderara di Reno, provincia di Bologna, eletto con il M5s. Il consiglio comunale lo ricorderà oggi, giovedì 25 febbraio, all'apertura della seduta che si terrà alle 19 online. Lo farà con un minuto di silenzio e un ricordo del sindaco Giampierlo Falzone e di tutti i gruppi consiliari.

Il sindaco ha affermato: "Anche oggi è un triste giorno per tutti noi. Questo maledetto virus ci sta veramente mettendo alla prova. Perdiamo un cittadino attivo nella politica e sensibile al mondo della scuola, cui tanto ha dato. Un membro del nostro Consiglio Comunale, un uomo che ha sempre svolto la sua azione politica con garbo ed eleganza, sempre al servizio della città, esattamente con la stessa determinazione e passione con cui ha portato sempre avanti con coerenza le proprie idee". E ancora, il primo cittadino Falzone, ha aggiunto: "A nome di tutta l'amministrazione e del consiglio comunale di Calderara esprimo il mio più profondo cordoglio alla famiglia di Andrea, ai suoi cari e a tutto il gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle".

"Si tratta di una perdita dolorosa sia dal punto di vista umano che politico per le tante battaglie che Andrea ha portato avanti con grande e infinita attenzione in Comune", hanno poi aggiunto Silvia Piccinini e Leo Veronesi, rispettivamente capogruppo M5S in Emilia Romagna e consigliere comunale a Calderara di Reno. "Ci uniamo al dolore della sua famiglia, dei suoi parenti e dei suoi amici. Le più sentite condoglianze", hanno concluso in nota congiunta Massimo Bugani, Marco Piazza, Elena Foresti del M5S Bologna.

