Mario Draghi ha vita politica breve? La frase sfuggita a Elio Lannutti: "Ad agosto con il semestre bianco il liberi tutti"

Se sulla Salute il nuovo governo ripercorre le ombre del precedente, lo stesso non si può dire sulla Giustizia. Alfonso Bonafede, manettaro tra i manettari grillini, è stato definitivamente archiviato. E con lui anche il suo stop alla prescrizione. Al posto del Guardasigilli dal passato da dj, Marta Cartabia, ex presidente della Corte Costituzionale. "Un altro mondo", si limita a dire il forzista Francesco Paolo Sisto parlando con Augusto Minzolini. I tempi dunque sono cambiati. "Il caso Palamara - scrive il retroscenista sul Giornale - ha dato la prima botta, facendo venire a galla le magagne del sistema; il governo Draghi ratifica, invece, la nuova fase. Tant'è che le aree moderate o i bersagli di sempre del giustizialismo nostrano hanno cominciato a tirare un sospiro di sollievo". Ne è convinto anche il piddino Enrico Borghi che si sfoga così: "Il governo Draghi avvicinerà i riformisti e divaricherà gli estremismi di qualunque segno. A cominciare dai giustizialisti".

Meno ottimista il senatore Elio Lannutti, che sul nuovo esecutivo guidato da un ex banchiere e da partiti opposti tra di loro non nutre grande speranza. Il Cinque Stelle si spinge anche oltre, lasciandosi andare a una profezia nera per Draghi: "Dentro questa maggioranza c'è il diavolo e l'acquasanta. Ad agosto, con il semestre bianco, ci sarà il liberi tutti". Comunque vada - è il ragionamento di Minzolini - è stato proprio il giustizialismo a dar vita a questo governo.

La sua battaglia è stata uno dei collanti che hanno messo insieme personaggi sulla carta distanti. Come i due Matteo. Entrambi bersagli della magistratura militante, Salvini e Renzi si sarebbero convinti a unirsi in un unico governo. "Se ci stai a fare una riforma della giustizia - diceva il leader di Italia Viva al leghista - sono pronto anche a far cadere Conte". E l'altro: "La riforma della giustizia, la farò quando andrò al governo". Detto fatto.

