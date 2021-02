Nicola Molteni scavalca Luciana Lamorgese? Salvini annuncia il primo trionfo: "Indetta una nuova gara per i taser"

27 febbraio 2021 a

a

a

Una buona notizia sul fronte Lega. Dopo lo "scontro" di idee tra Luciana Lamorgese e Nicola Molteni, ecco che che il sottosegretario ha la meglio sul ministro degli Interni. Ad annunciare quanto starebbe succedendo in queste ore è proprio Matteo Salvini, che orgoglioso con un tweet, fa sapere: "Fonti del Viminale - scrive il leader del Carroccio - fanno sapere che è stata indetta una nuova gara per la fornitura di dispositivi ad impulsi elettrici - taser - in dotazione alle Forze di Polizia. Molto bene, è la strada giusta". Una proposta sulla quale Molteni ha fatto parecchia pressione, tanto da creare i primi attriti con la titolare del Viminale.

"Non è uno strumento di offesa ma di difesa Con il taser, l’uomo che l’altra sera a Milano è stato ucciso da un poliziotto sarebbe ancora vivo. Il nostro stimolo al governo è quello di sottolineare il valore della sicurezza, che peraltro non è né di destra né di sinistra, ma di civiltà. In un momento in cui la crisi economica rischia di trasformarsi in crisi sociale e magari in crisi di ordine pubblico, lo Stato deve essere presente e visibile", diceva il deputato della Lega al Corriere della Sera mentre la Lamorgese chiedeva di bloccarne l'utilizzo.

Ma Molteni ha le idee chiare anche in tema di immigrazione: "I decreti sicurezza, - proseguiva - che io condivido al 100%, sono ancora del tutto in vigore per l’80%. È stata modificata la parte sull’immigrazione, ma il fatto che tutto il resto non sia stato toccato credo sia la prova che siano degli strumenti utilissimi. Io ho molto apprezzato il premier Draghi quando ha parlato di immigrazione. Ha rilanciato una maggior partecipazione dell’Ue ricordando che i confini italiani sono

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.