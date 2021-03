Mario Draghi e le rotture nel governo, "il premier dura fino a settembre": quella frase attribuita a Giancarlo Giorgetti

01 marzo 2021 a

a

a

Mario Draghi un nuovo Giuseppe Conte? A sentire chi sta al governo sembrerebbe di sì. I malumori non si sono fatti attendere, tanto che Il Fatto Quotidiano riporta di un intero esecutivo "caduto dal pero" quando ha saputo della sostituzione del capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli. Al suo posto Fabrizio Curcio. Nessuno però ne era a conoscenza, eccetto i fedelissimi dell'ex banchiere. Almeno fino a quando non è apparsa la prima agenzia che recitava così: "Borrelli a rischio, ipotesi sostituzione in cdm". Il timore ora è che quel silenzio e quella riservatezza che contraddistingue Draghi diventi un ostacolo per la sua maggioranza allargatissima. Non è una novità che il presidente del Consiglio sia l'uomo dal tutto "all'ultimo": dai ministri ai sottosegretari, Draghi ha preferito diffondere nomi e cognomi a decisioni prese.

Vaccino "sovranista", tocca a Giancarlo Giorgetti: un incontro decisivo, da Draghi un avviso di sfratto ad Arcuri?

Il quotidiano di Travaglio parla addirittura di una "cabina di regia" interna formata dai tecnici, dal sottosegretario Roberto Garofoli, dal responsabile del Tesoro Daniele Franco passando per Roberto Cingolani, Vittorio Colao e Marta Cartabia, con cui si confronta e a cui delega alcune decisioni. Per il resto - è l'accusa rivoltagli - “decide tutto da solo”. L’unico “politico” che ascolta è il leghista Giancarlo Giorgetti. D'altronde è stato lui il primo a dover risolvere questioni spinose come Alitalia, Ilva e la Rai.

"Visto? Quando dicevamo che c'era del marcio...": Giorgetti ci aveva visto lungo sui servizi segreti, ecco perché Conte si era tenuto la delega

Per questo - è quanto riporta il Fatto Quotidiano - il braccio destro di Matteo Salvini avrebbe avvisato alcuni dirigenti del Ministero dello Sviluppo Economico circa la durata del nuovo governo: “Questo dura fino a settembre”. Quando il Recovery Plan e la campagna vaccinale saranno già incardinate e ad agosto si aprirà il semestre bianco in cui non si può andare a votare. Un avvertimento quello di Giorgetti? Chissà. Certo è che da quel momento può succedere di tutto. Anche che Draghi lasci Palazzo Chigi.

Video su questo argomento Giorgetti sfida Draghi: basta buttare soldi in Alitalia. Mentre Zingaretti pensa alle dimissioni: ha problemi con le donne. Su LiberoTv

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.