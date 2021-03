Mariarosaria Rossi, la beffa: Giuseppe Conte leader M5s? Resta fuori anche dal partito del premier (che non esiste)

02 marzo 2021 a

Mariarosaria Rossi è rimasta fregata. Voleva entrare nel partito di Giuseppe Conte, che credeva potesse essere un movimento moderato e liberale. Invece l'ex presidente del Consiglio non solo non si è fatto il suo partito ma è diventato il leader del Movimento 5 stelle, partito tutt'altro che liberale. E così la ex berlusconiana e ormai ex contiana è rimasta col cerino in mano. Ma al momento non sembra essersene resa conto.

La parlamentare, che dopo una lunga militanza aveva abbandonato Forza Italia per entrare a far parte dei cosiddetti responsabili. "Ho votato la fiducia al governo Conte, così come l'ho votata al governo Draghi", dice al Tempo, "semplicemente perché credo che oggi, in una situazione così grave, nel mezzo di una pandemia e di una crisi economico-sanitaria, andare a votare sia la cosa più sbagliata. Adesso c'è bisogno di dare garanzie e stabilità ad un Paese in sofferenza, c'è bisogno di unità, di guardare tutti dalla stessa parte perché l'unica strada possibile per uscire da questa crisi è quella che si percorre insieme".

Quindi cerca di chiarire la sua posizione: "Io non ho mai avuto notizia che Conte avesse in mente di costruire un partito politico ed il suo ingresso nei Cinque stelle lo certifica", dice la Rossi secondo la quale quello degli Europeisti è "un gruppo parlamentare, non certo un partito politico. Per quanto mi riguarda la mia casa resta il centro. Un centro moderato, liberale, democratico ed europeista". E conclude: "Sarà questo il partito di cui farò presto parte ed è li che darò il mio contributo, mettendo a disposizione tutta la mia esperienza che nel corso di questi venticinque anni ho maturato prima da imprenditrice e poi da politica al fianco del presidente Berlusconi, che ringrazio sempre per tutte le opportunità che mi ha dato e per tutto ciò che mi ha insegnato". Nessun ringraziamento a Conte, che l'ha lasciata col cerino in mano.

