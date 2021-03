Giorgia Meloni, frecciata a Matteo Salvini a L'Aria Che Tira: "Come si fa a cambiare il Paese con il Pd?"

02 marzo 2021 a

Fratelli d'Italia unica all'opposizione. La sua leader, Giorgia Meloni, non ha alcuna intenzione di cambiare idea e gli italiani apprezzano. In una settimana i sondaggi hanno registrato per FdI una crescita che supera i 2 punti percentuali rispetto ai sette giorni precedenti. Un risultato che fa ragionare, ma che per Myrta Merlino potrebbe non bastare. "Sì, i numeri crescono - esordisce la conduttrice de L'Aria Che Tira -, ma alcuni credono che l'opposizione possa fare molto meno della maggioranza. Basta pensare che Giancarlo Giorgetti siede alla destra di Mario Draghi".

"Io non credo - replica in tempo record la diretta interessata -. Quello che ho visto finora è che i temi delle nostre battaglie li stiamo difendendo noi, non la Lega". La Meloni porta come esempio il decreto Milleproroghe su cui il centrodestra era in totale sintonia, ma "che l'altro giorno è stato prorogato con il solo voto contrario di Fratelli d'Italia". La leader non cade nella provocazione della conduttrice di La7, rivendicando la coerenza che contraddistingue il suo partito.

E non è solo la coerenza a dividere gli alleati. La Meloni punge il Carroccio e Forza Italia, che vantano a fianco forze politiche da mettersi le mani nei capelli. "Sfido chiunque a dire che Luigi Di Maio è il miglior ministro degli Esteri possibile in una nazione come l'Italia". Così come per la numero uno di FdI non si può andare avanti a suon di Dpcm, gli stessi che Silvio Berlusconi e Matteo Salvini criticavano. "Non capisco perché ci sia questo bisogno di scavalcare il Parlamento". E a quel punto è la Merlino a stuzzicare: "Ma lei non vuole cambiare il Paese? Finire a Palazzo Chigi?" chiede. "Certo che voglio cambiare la storia del Paese però non credo di poterla cambiare col Pd. La destra che piace alla sinistra è quella che non vince, a me non mi fregano. Con un mandato degli italiani vorrei fare le cose che ho promesso agli italiani, e non andare al governo con gli avversari per diventare presentabile", conclude tombale.

