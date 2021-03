Cartabianca, il sondaggio Emg Acqua sui leader. Mario Draghi, scricchiolii sinistri. Quanto perde in 7 giorni

03 marzo 2021 a

a

a

A una manciata di giorni dall'entrata in scena "operativa" di Mario Draghi, con i primi Dpcm e le prime nomine, è già tempo di sondaggi sulla fiducia nei leader. E di primi, sinistri scricchiolii a Palazzo Chigi. Secondo la rilevazione di Emg Acqua per Bianca Berlinguer a Cartabianca, su Rai3, il neo-premier è subito sceso di 2 punti in una settimana, scivolando dal 63 al 61%. I numeri, altissimi, non ingannino: la luna di miele con chi arriva al potere garantisce sempre un "cuscinetto" iniziale, e relativamente fresco è il ricordo di Paolo Gentiloni, premier di transizione e sostanzialmente dimenticabile eppure premiato dall'alto gradimento degli italiani, foss'anche per reazione al disastroso "finale" di Matteo Renzi.

Video su questo argomento "Che c'entra un generale degli Alpini coi vaccini?". Feltri dopo la cacciata di Arcuri: i dubbi su Figliuolo

A dover far preoccupare un po' Draghi è invece la tenuta di Giuseppe Conte, suo predecessore, che dopo aver perso parecchi punti una volta lasciato lo scranno si sta rilanciando come ipotetico leader del M5s e di una coalizione dei centrosinistra con il Pd lettteralmente cannibalizzato dall'alleato. L'avvocato è al 41% e guadagna 1 punto, unico insieme a Stefano Bonaccini, governatore dem dell'Emilia Romagna (33%) e Giovanni Toti, presidente della Liguria e ldader di Cambiamo (26%).

"Dov'è Draghi?". Nuovo Dpcm, ma senza il premier: clamorosi, primi sospetti dentro il governo

Alle spalle di Conte, stabili Giorgia Meloni (Fratelli d'Italia) al 38%, unica all'opposizione, e Matteo Salvini (Lega) a 34%, appaiato al collega di partito e governatore del Veneto Luca Zaia. Tengono i governatori, dunque, mentre è significativo che nel Pd il vero leader sia considerato Bonaccini e non il segretario Nicola Zingaretti, in secca al 26%. Peggio va agli "ex" capetti dei 5 Stelle: Luigi Di Maio è nelle retrovie col 22%, Vito Crimi (ufficialmente reggente in carica) addirittura ultimo con un malinconico 11 per cento.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.