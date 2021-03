Piazzapulita, il sondaggio Index: Giuseppe Conte leader del M5s? Vola Giorgia Meloni, effetti collaterali

05 marzo 2021 a

Il "fattore Conte" travolge il Pd. Dopo aver di fatto portato alle dimissioni del segretario Nicola Zingaretti (tra le accuse nei suoi confronti, la tremenda gestione del passaggio dal Conte Bis al fallito Conte Ter), l'avvocato di Foggia potrebbe guidare il Movimento 5 Stelle a una clamorosa rimonta nei sondaggi. Quello di Index per Piazzapulita fotografa alla perfezione il momento attuale e quello che potrebbe accadere tra qualche settimana.

Primi dati, sulle intenzioni di voto. La Lega è il primo partito al 23,4%, in calo dello 0,1, mentre il Pd al 19,1% guadagna lo 0,1. Fratelli d'Italia, unici all'opposizione del governo Draghi, perdono lo 0,3 e scendono al 16,5%, mentre il Movimento 5 Stelle guidato dal reggente Vito Crimi sale di 0,3 punti portandosi al 14,5 per cento. Seguono Forza Italia al 7,1% (-0,2), Azione al 4% (-0,2), la Sinistra al 3,7% (+0,1) e Italia Viva al 2,9% (-0,1).

Ma cosa cambierebbe se Conte fosse il leader dei 5 Stelle? La Lega resterebbe prima con il 23,1%, perdendo comunque 0,3 punti. Il Movimento tornerebbe secondo partito guadagnando quasi 4 punti, al 18,2%, e ri-sorpassando i compagni di cordata (controvoglia) del Pd, retrocessi al 17,1%, appena lo 0,1 sopra Fratelli d'Italia al 17 per cento.

Una slavina, insomma, con ripercussioni evidenti nel centrosinistra e pure nel centrodestra, con Giorgia Meloni che si ritroverebbe a dover fare il tifo per un Conte grillino.. "Ci sono sondaggi anche più severi . ricorda Corrado Formigli -. Swg per esempio darebbe il Pd al 14% e il Movimento al 22". E Pierluigi Bersani, in studio, commenta: "Non c'è il numero degli incerti, che sta invece arrivando a dimensioni cosmiche, al 40%. Dove sono andati gli elettori del Pd? Molti nell'incertezza

