È sempre Cartabianca, Mauro Corona sconvolge Bianca Berlinguer: "Verrei a letto con te"

L'ultima puntata di È sempre Cartabianca, il programma di approfondimento politico di Rete 4, si è aperta con Bianca Berlinguer che ha mostrato un’immagine al suo ospite fisso, Mauro Corona. La foto ritrae la conduttrice stessa e lo scrittore freschi sposi. Con lui vestito con un abito elegante e una splendida cravatta rosa e lei con l'abito nuziale, velo e bouquet. Naturalmente, non c'è stato alcun matrimonio: l'immagine è stata generata con l'intelligenza artificiale.

"Per cominciare le voglio far vedere questa foto che pare che giri sul web che mi è stata in inviata oggi da un suo carissimo amico", ha esordito così la padrona di casa. "Sembro io vestito bene e lei che è la mia sposa. Questa qui è l'intelligenza artificiale? Che roba è?", la replica di Mauro Corona. "Certo non è vera, quello è sicuro. Però, l'hanno costruita", lo ha rassicurato la conduttrice.