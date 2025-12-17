È sempre Cartabianca, Mauro Corona sconvolge Bianca Berlinguer: "Verrei a letto con te"

L'ultima puntata di È sempre Cartabianca, il programma di approfondimento politico di Rete 4, si è aperta con Bianca Berlinguer che ha mostrato un’immagine al suo ospite fisso, Mauro Corona. La foto ritrae la conduttrice stessa e lo scrittore freschi sposi. Con lui vestito con un abito elegante e una splendida cravatta rosa e lei con l'abito nuziale, velo e bouquet. Naturalmente, non c'è stato alcun matrimonio: l'immagine è stata generata con l'intelligenza artificiale.
"Per cominciare le voglio far vedere questa foto che pare che giri sul web che mi è stata in inviata oggi da un suo carissimo amico", ha esordito così la padrona di casa. "Sembro io vestito bene e lei che è la mia sposa. Questa qui è l'intelligenza artificiale? Che roba è?", la replica di Mauro Corona. "Certo non è vera, quello è sicuro. Però, l'hanno costruita", lo ha rassicurato la conduttrice.
CartaBianca, Mauro Corona: "Tu una coscienza non ce l'hai", il commovente appello per GianlucaMauro Corona commuove il pubblico a CartaBianca, il talk show condotto da Bianca Berlinguer su Rai Tre. Lo scrittore di ...
"Magari fosse vera così verrei a letto con lei la prima notte di nozze", l'uscita un po' fuori luogo di Corona. "La cosa che mi fa più sorridere - tenta di cambiare argomento Belinguer - è lei con la cravatta rosa. Sono però un po' fuori età per mettermi quel velo. Quel velo se lo mettono le ragazze". "Però ci sanno fare - ha sottolineato lo scrittore -. A mettere a me la cravatta rosa, ci hanno pensato bene a farlo. Però è bella. Chi l'ha detto che forse non ci siamo sposati davvero e non lo vogliamo far sapere".