Meloni smonta Schlein in Aula: "Masse di persone denutrite? Irresponsabile"

"Irresponsabile dirlo". Giorgia Meloni risponde a Elly Schlein che, per l'ennesima volta, ha descritto una realtà più nera di quella che è. "Il tema del caro vita ci sta particolarmente a cuore però se posso dire anche rispetto ad alcune dichiarazioni che ho sentito qualche giorno fa, che gli italiani hanno il frigorifero vuoto… Adesso mi sembra un po' irresponsabile raccontare l'Italia come se fosse un paese che ha masse di persone denutrite, sottonutrite, per mancanza di derrate alimentari".

La presidente del Consiglio, nel corso delle repliche nell’Aula della Camera dopo la discussione sulle comunicazioni in vista del Consiglio europeo, replica a quanto detto dalla leader del Partito democratico durante l'assemblea del partito. "Da quanto tempo è che non esce a fare la spesa - chiedeva direttamente al premier -. Provi a fare i conti, esca da Palazzo Chigi, faccia un giro in qualsiasi alimentare di quartiere. Il frigo degli italiani è vuoto, è sempre più vuoto".