Pompei, il sindaco: "Un momento delicato". Uno choc: poco dopo muore

Politica campana sotto choc per la morte a 71 anni di Carmine Lo Sapio, sindaco di Pompei. Gravemente ammalato da tempo, le sue condizioni di salute sono però precipitate improvvisamente e irrimediabilmente nella notte. Proprio nel pomeriggio di ieri c'era stato il passaggio di consegne al vice sindaco Andreina Esposito.

Eletto nel settembre 2020, Lo Sapio ha guidato la città di Pompei fino all'ultimo giorno, nonostante i problemi di salute. A partire dalle ore 14, nella casa comunale sarà allestita la camera ardente per dare l'ultimo saluto al primo cittadino, prima del rito funebre previsto domani mattina alle 10 presso il santuario di Pompei.

Poche ore prima del tragico epilogo, Lo Sapio aveva scelto di congedarsi personalmente con una nota in cui aveva annunciato di attraversare "un momento delicato della propria vita". Per questo, con una decisione dolorosa quanto ricca di senso della responsabilità, aveva lasciato la guida della amministrazione alla sua vice. Nessuno però poteva immaginare che l'addio definitivo fosse così vicino.

"Cari concittadini - questo il messaggio condiviso anche su Instagram -, ho il dovere di informarvi, per ripagarvi della fiducia che avete riposto in me quando mi avete scelto come vostro Sindaco, che mancherò per un po' di tempo. Sto attraversando un momento molto delicato della mia vita che, grazie anche alla vostra forza, supererò. Per questo ho affidato la guida della Città nelle mani del mio Vicesindaco, la dottoressa Andreina Esposito, stimata e amata professionista, soprattutto dai bambini".

Molto stimato per l'impegno profuso, Lo Sapio ha raccolto messaggi di cordoglio e vicinanza dai colleghi di qualsiasi colore e parte politica.