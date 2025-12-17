Giuseppe Conte, la foto della figuraccia in piazza

Tutti seduti in cerchio, Giuseppi al centro, un po’ stile riunione alcolisti anonimi, un po’ modello didattico della scuola primaria, solo che qui gli studenti sono universitari e non bambini dell’asilo. Nella sede del Movimento Cinquestelle, a Roma, il leader li ascolta tutti, circondato dai fedelissimi - tra gli altri, Barbara Floridia, Vittoria Baldino - da quando ha capito che il nuovo fronte su cui può attaccare il governo è l’accesso alla facoltà di Medicina, materia per la quale l’Udu (Unione degli Studenti) e i collettivi hanno protestato, ieri.

La ministra Anna Maria Bernini ha appena comunicato di essere disponibile a intervenire sul funzionamento del nuovo sistema d’ingresso a Medicina già dal prossimo anno, valutando una riduzione dei programmi d’esame, l’estensione della durata delle lezioni e un ampliamento dei tempi tra la fine dei corsi e gli appelli, così da garantire maggiore spazio alla didattica, ma a Conte, ad Avs e alla sinistra in generale non interessa: loro si appigliano all’episodio di Atreju, quando Bernini ha risposto allo sparuto drappello di contestatori: «Siete sempre e solo dei poveri comunisti», con citazione cult berlusconiana. Per poi aggiungere: «Imparate ad ascoltare prima di contestare, fatemi parlare. Questo dimostra tutta la vostra inutilità».

L’esponente azzurra, incontrando i rappresentanti del Consiglio nazionale degli studenti universitari, ha escluso passi indietro sui test d’ingresso, ma ha proposto una serie di correttivi per chi vuole diventare medico e un tavolo di confronto permanente. Nel suo vibrante intervento dal palco della kermesse di Fratelli d’Italia, l’azzurra aveva tuonato contro i partiti che fomentano le menzogne propagate dai gruppi sindacalizzati che, ha tuonato, non s’informano e non ascoltano la versione dell’esecutivo.