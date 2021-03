Guido Crosetto cancellato da Twitter: "Rieccomi", hackerato o censura? Il sospetto sul trojan

05 marzo 2021 a

Guido Crosetto è tornato attivo su Twitter. Ancora non è chiaro cosa sia accaduto al suo account, che nella giornata di ieri risultava prima svuotato, con tanto di cambio di nome, descrizione e foto, e poi addirittura cancellato. Evidentemente la procedura di recupero da parte dell’ex coordinatore di Fratelli d’Italia è andata a buon fine, dato che oggi è tornato a twittare: “Mi spiace per molti, rieccomi!”, è stato il primo messaggio dopo l’inquietante vicenda di cui era stato suo malgrado protagonista.

“Avevo esagerato con i capelli”, ha ironizzato Crosetto, che però non ha fornito ulteriori dettagli su ciò che gli è accaduto nelle ultime 24 ore. Quel che è certo è che tutto è iniziato da un tweet inviato nella mattinata di ieri, in cui l’ex coordinatore di Fdi si lamentava di una circostanza molto particolare: “Oggi l’altro mio telefono, il mio personale, è comandato da remoto. Scrive da solo, non mi lascia accedere alle funzioni, cancella e manda mail, ha appena mandato un tweet senza che lo volessi. Diciamo che questa storia dei trojan è scappata di mano”.

Poi il suo account di Twitter è stato hackerato in maniera piuttosto clamorosa: per ore è stato possibile rintracciarlo soltanto tramite un nome composto da lettere e numeri, ma tutti i suoi messaggi erano stati cancellati, pur rimanendo intatti i 141mila follower e gli oltre 2mila account seguiti.

