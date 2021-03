Matteo Renzi porta Massimo Giannini in tribunale: "Viaggio a Dubai? Mi ha mandato un sms alle cinque del mattino"

07 marzo 2021 a

“Stamattina alle cinque e diciassette esatte del mattino Matteo Renzi mi ha man"dato un sms sul telefonino”. Massimo Giannini ha rilasciato un’intervista a Luca Telese su Tpi per commentare la querela ricevuta dal senatore di Rignano. “Mistero sulla missione a Dubai”, ha titolato La Stampa nell’edizione odierna, dando notizia del viaggio dell’ex premier, che da sabato 6 marzo alloggia nel lussuoso Burj Al Arab Jumeirah, hotel a forma di vela gigante che è situato su un’isola privata.

“Cosa mi ha scritto? Testuale ‘bastava un tuo messaggio e ti saresti risparmiato di scrivere tutte queste cazz***. Ci vedremo in tribunale’”, ha svelato Giannini, che poi ha aggiunto: “Mi sono rimesso a dormire e quando mi sono svegliato gli ho risposto: ‘Caro Matteo, il giorno prima mi ero scambiato dei messaggi con il tuo portavoce Agnoletti, che mi aveva detto, testualmente: non so cosa dirti su Dubai. Non ne so nulla. Quindi io ero a posto. E poi ho aggiunto: ‘Dimmi in ogni caso se c’è qualcosa di sbagliato, che nel caso rettifico’”.

Renzi però non ha voluto aggiungere nulla sulle motivazioni della trasferta a Dubai, dicendo a Giannini che le scoprirà nella citazione che gli arriverà a breve. Insomma, la questione non sembra finita qui.

