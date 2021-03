Mario Draghi parla alla Nazione: "Infinita pazienza e disciplina, non prometto nulla che non sia realizzabile"

08 marzo 2021 a

“Non voglio promettere nulla che non sia veramente realizzabile. Servono scelte meditate ma rapide”. Così Mario Draghi si è espresso in un videomessaggio inviato alla conferenza “Verso una strategia nazionale sulla parità di genere” - promossa dalla ministra Elena Bonetti. Il premier ha praticamente parlato alla Nazione, mettendo in chiaro la situazione per quanto concerne la gestione dell’emergenza coronavirus, tornata a salire di livello nelle ultime settimane. “Ci troviamo di nuovo di fronte a un peggioramento dell’emergenza sanitaria”, ha sottolineato Draghi.

“Ognuno deve fare la propria parte per contenere la diffusione del virus - ha aggiunto - ma soprattutto il governo deve fare la sua, anzi cercando ogni giorno di fare di più. La pandemia non è sconfitta ma con l’accelerazione del piano vaccini si intravede una via d’uscita non lontana. Ringrazio i cittadini per la loro disciplina e per l’infinita pazienza”. Dopo aver citato anche gli studenti, gli insegnanti, gli operatori sanitari e tutti i lavoratori e le lavoratrici impegnati in prima linea contro il Covid, Draghi ha assicurato che il suo governo si è “imposto di moltiplicare ogni sforzo”.

“Siamo solo all’inizio - ha chiarito il premier - il nostro compito è quello di salvaguardare la vita degli italiani e permettere al più presto un ritorno alla normalità. Ogni vita conta, non dobbiamo perdere un attimo e compiere scelte meditate ma rapide. Il mio pensiero costante - ha chiosato - è diretto a rendere efficace ed efficiente l’azione dell’esecutivo per tutelare la salute, favorire la ripresa economica e accelerare le riforme”.

