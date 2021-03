Nicola Piepoli, stoccata al Pd: "Le dimissioni di Zingaretti? Gli italiani si scaldano più per Sanremo"

11 marzo 2021 a

Nicola Piepoli, fondatore dell’omonimo istituto che si occupa della realizzazione di sondaggi, ha rilasciato un commento al Fatto Quotidiano sulla situazione del Pd. Attualmente tra le file dei dem vige il caos più totale: a mettere ordine potrebbe arrivare Enrico Letta, che ha chiesto 48 ore di tempo per riflettere bene e decidere. Tutto lascia però pensare che sarà proprio l’ex premier a prendere il posto del dimissionario Nicola Zingaretti.

Nel frattempo i sondaggi realizzati da Piepoli dimostrano che “il Pd perde un po’, i Cinque Stelle guadagnano qualcosa”, ma allo stesso tempo è presto per parlare di trend: “Qualcosa però è chiaro, nell’opinione pubblica si sta strutturando l’impressione che i dem stiano marciando disuniti verso lo sfascio, mentre l’ingresso di un capo vero nei Cinque Stelle - anche se per adesso non c’è un annuncio ufficiale - produce una tendenza favorevole negli osservatori”.

E allora cosa succederà all’alleanza giallorossa? “Difficile fare una previsione, serve tempo”. Ma Piepoli ha aggiunto ha riflessione personale: “Alla gente non sembra interessare così tanto. Diciamoci la verità: l’opinione pubblica si è scaldata molto più per il Festival di Sanremo che per le dimissioni di Zingaretti. Ho l’impressione che le oscillazioni nei sondaggi di questi due partiti spostino davvero poco nella vita degli italiani”. Senza contare che al centro dell’attenzione ora c’è soprattutto Mario Draghi “e la speranza che la posizione dell’Italia possa rafforzarsi un po’”, ha chiosato Piepoli.

