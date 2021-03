Enrico Letta segretario del Pd? Pierluigi Bersani e Roberto Speranza verso il ritorno nel partito

12 marzo 2021 a

Enrico Letta ha chiesto di fare il segretario politico, nell'interesse della comunità, andando oltre l'interesse dei singoli. Questa è stata la riserva prima di accettare la proposta fatta dai maggiorenti dem. Nicola Zingaretti gli ha inviato una lettera di incoraggiamento, con un messaggio: "Io ci sarò, darò una mano", chiarendo che Letta "è la soluzione più forte ed autorevole per prendere il testimone della Segreteria". Zingaretti però non ha dimenticato il passato, soprattutto il "lavorio distruttivo e le polemiche pubbliche, senza alcuna proposta alternativa, che rischiavano di farci implodere. Non si poteva andare avanti così", ha spiegato. Il partito, però, oltre alla maggioranza di Zingaretti, Orlando e Franceschini è tutto per Letta. "Non ci sarà nessuna vendetta, solo la ricerca di unità. Si riparte per costruire un nuovo profilo, Enrico dovrà aprire anche una nuova fase per il centrosinistra", racconta uno dei dem che gli ha parlato.

Per Letta nel lavoro che vorrà fare una priorità un tassello importante sarà una ricucitura politica "con quella sinistra che se ne andò dal Pd. Quella di Pierluigi Bersani (segretario Pd quando Letta ne era il vice) e di Roberto Speranza", scrive la Stampa. Bersani ad Agorà ha infatti detto: "Letta e io siamo la prova vivente che nel Pd una volta si poteva lavorare in vera lealtà. Nessuna forza del centrosinistra oggi può risolvere i problemi stando in casa. Servono novità", ha spiegato. L'obiettivo di Letta è la ricomposizione delle scissioni che hanno indebolito il Pd.

Anche le donne dem, in polemica sulle quote rosa, hanno deciso di appoggiare Letta. "Ringrazio chi mi vorrebbe candidare, ma ora serve unità sul consenso a Letta, che spero sia garante di pluralità", ha spiegato Debora Serracchiani a nome di tutte. La minoranza di Base riformista chiederà una segreteria allargata come quella di Zingaretti. Ma ora è soltanto il tempo di eleggere Letta segretario del Pd.

