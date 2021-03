Nicola Zingaretti, "accordo storico alla luce del sole": Lazio, i due M5s che passano col Pd

12 marzo 2021 a

Due new entry grilline nella giunta regionale del Lazio guidata da Nicola Zingaretti: si tratta di Roberta Lombardi, che diventerà assessore alla transizione ecologica e innovazione digitale, e della consigliera M5s Valentina Corrado, che invece avrà la delega a turismo, enti locali e sicurezza. Un rimpasto importante che avviene proprio alla vigilia dell'Assemblea nazionale del Pd convocata per eleggere il successore di Zingaretti.

Tra l'altro l'ingresso delle due pentastellate nella giunta del Lazio è avvenuto senza il voto di rito per il Movimento 5 Stelle sulla piattaforma Rousseau. "Pochi minuti fa si è conclusa la prima riunione della nuova giunta regionale, figlia di un accordo maturato in Consiglio regionale del Lazio - ha spiegato Zingaretti -. L'accordo programmatico con il Movimento nasce alla luce del sole, è una novità storica: due squadre che si erano confrontate ora si uniscono per il bene comune". Anche nella Regione di centro Italia, quindi, si forma l'embrione di quella maggioranza giallorossa che sostenne il governo Conte II.

Un accordo straordinario, insomma, secondo il segretario dimissionario del Pd. "In questi anni il dialogo in Aula non è mai mancato. Cambia così il quadro politico che si era determinato alle elezioni del 2018. Credo l'esito sia un Lazio più stabile", ha continuato Zingaretti. Sulla possibile nomina di Enrico Letta alla segreteria del Partito democratico, invece, l'ex leader ha detto: "Con lui ho sempre avuto una grande sintonia e sono fiducioso".

