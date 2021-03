Antonio Maria Rinaldi spietato contro Enrico Letta, la vecchia sparata: "Come vi salveremo", ecco che roba è il neo-segretario Pd

15 marzo 2021 a

Ma come si scatena Antonio Maria Rinaldi. Il vulcanico europarlamentare leghista spara ad alzo zero contro il "nuovo" Pd targato Enrico Letta. Già, nel giorno in cui è stato votato segretario in assemblea, l'ex premier ha subito stabilito quali sono le sue priorità. Tra queste, lo ius soli (la cittadinanza automatica agli immigrati) e anche il diritto di vota esteso anche ai 16enni. Due proposte controverse che, tra gli altri, hanno attirato anche le critiche di un laconico Vittorio Feltri: "Ridateci Nicola Zingaretti", ha commentato sornione il direttore.

Le prese di posizione di Letta hanno ovviamente creato un caso in maggioranza, con Matteo Salvini che ha replicato alle parole del segretario dem sottolineando come "cominciamo male". E, come detto in premessa, oltre a Salvini ecco anche Rinaldi. Il leghista in tema ius-soli rilancia le dichiarazioni di Valentina Cuppi, presidente del Pd, la quale ha subito sostenuto la tesi lettiana: "Ius soli centrale per noi, sono cosa a cui il paese è pronto", ha dichiarato. E Rinaldi, ovviamente, ha risposto a tono: "L'Italia è in ginocchio ma questa è la priorità numero 1 del Pd", ha commentato su Twitter.

Manovre sospetto, quelle dei democratici, che proprio in un momento come questo, con lo strano governo in cui c'è anche la Lega e in un periodo in cui c'è una pandemia da affrontare, torna a insistere sulla cittadinanza agli immigrati. Ci si chiede, insomma, se quella di Enrico Letta sia la strada giusta. Al riguardo, sempre Rinaldi sembra non avere grossi dubbi: risposta negativa. E per dimostrarlo, in un secondo cinguettio, ripesca una tweet di Letta che risaliva al 19 dicembre del 2013, in cui affermava: "Al consiglio europeo a decidere per la nascita (finalmente) dell'Unione bancaria. Servierà a salvare i risparmiatori e ad evitare nuove crisi", tromboneggiava. Come sia andata a finire è sotto agli occhi di tutti. E così, ecco che Rinaldi rilanciando il tweet, commenta tagliente: "Salverà nello stesso modo il Piddì?", e a corredo divers faccine divertite. Enrico Letta colpito e affondato.

