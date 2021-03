L'aria che tira, "Draghi come Conte". L'ex grillino Corrao la spara e Durigon lo massacra: rissa in tv

16 marzo 2021 a

a

a

"Il governo Draghi sta facendo più o meno le stesse cose del governo Conte". Ignazio Corrao, la spara grossa durante la trasmissione L'aria che tira, su La7, e Claudio Durigon, leghista, resta senza parole. "Mario Draghi si è dimostrato subalterno alle decisioni della Merkel", attacca Corrao. "Dal punto di vista economico noi, rispetto a Paesi vicini, l'Italia è in una situazione di ritardo negli aiuti economici. Potremmo cavalcare l'onda del grande nervosismo che c'è tra i cittadini, come faceva la Lega fino a qualche settimana fa, ma non ci sono bacchette magiche".

La prima mossa di Letta da capo del Pd: chi candida sindaco a Roma. Bomba atomica su Raggi e M5s: giallorossi, addio?

"Ma cosa dici?", risponde Durigon. "Mamma mia...". Scuote la testa il leghista ad ascoltare le parole di Corrao. Poco prima Durigon era intervenuto sulla questione dei vaccini: "Il vaccino serve adesso ma servirà anche nei prossimi anni, il governo sta pensando a una strategia per la produzione in Italia". "Giancarlo Giorgetti sta lavorando sulla ricerca delle aziende che possano essere attive nella produzione del vaccino", aggiunge il leghista, "non soltanto in Italia ma anche in Europa".

"Letta e Di Maio, nuovo patto tra Pd e M5s". Dagospia mai così duro: umiliazione a livello umano

Durigon, come ha sottolineato Matteo Salvini sta lavorando "per liberare 150 milioni di euro del fondo antiusura bloccati e non utilizzati. Molti piccoli imprenditori, artigiani e commercianti non hanno accesso al credito in banca, perché hanno avuto un problema in passato con la rata del mutuo, la ricevuta bancaria, con il fido, con un prestito e se hai avuto problema con un assegno in passato, la banca non ti dà fondi. E se hai bisogno di contanti chi te li dà? L'usuraio". Il leader leghista poi rimarca: "In un momento drammatico bisogna spendere tutti i soldi che ci sono e metterne altri nel fondo antiusura. Non è un problema campano o siciliano o veneto, è un problema diffuso su tutto il territorio. Mi auguro che già entro la settimana molti possano attingere a questo fondo, che esiste ma non viene utilizzato al meglio".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.