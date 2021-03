Giorgia Meloni, nuovi "acquisti" alla Camera: i due deputati eletti con M5s che passano a FdI

17 marzo 2021 a

Massimiliano De Toma e Rachele Silvestri stanno per passare dal gruppo misto a quello di Fratelli d’Italia. L’indiscrezione arriva dall’Ansa e segue la nota del partito di Giorgia Meloni, che ha annunciato l’arrivo di due deputati senza però fare nomi: è stata convocata una conferenza stampa per domani, giovedì 18 marzo, a mezzogiorno. In tale occasione saranno ufficializzati i nuovi “acquisti”, che tra l’altro sono due fuoriusciti dal Movimento 5 Stelle.

Il loro addio si era consumato a gennaio del 2020: i due parlamentari, vicini all’ex ministro dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti, erano intenzionati a dar vita a una nuova creatura politica di stampo ecologista in appoggio al governo presieduto da Giuseppe Conte, ma evidentemente la situazione si è completamente ribaltata dopo la caduta dell’ex premier e l’avvento di Mario Draghi a Palazzo Chigi.

L’esecutivo di “alto profilo” deve star stretto a De Toma e Silvestri, che avrebbero quindi deciso di passare al partito di Giorgia Meloni: il loro passaggio non è stato ancora confermato dall’ufficio stampa del gruppo di Fdi alla Camera, ma appare ormai scontato che si tratti proprio di loro due, come riferito da diverse fonti parlamentari all’Ansa. Nelle scorse ore De Toma e Silvestri erano stati descritti come “fortemente tentati” dal passaggio tra le file di Fratelli d’Italia: domani a mezzogiorno quasi sicuramente arriverà l’ufficialità.

