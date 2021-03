Roberto Gualtieri candidato a sindaco di Roma? "Inutili fughe in avanti": Enrico Letta irritato dal duo Bettini-Zingaretti

17 marzo 2021 a

Roberto Gualtieri sarà il candidato a sindaco di Roma per il Partito Democratico? Ieri sembrava cosa fatta, a giudicare dalle indiscrezioni che erano circolate per tutto il giorno, ma oggi c’è stato un incontro tra Enrico Letta e l’ex ministro in cui è stato messo in chiaro che non è stato deciso ancora nulla. Addirittura da fonti del Nazareno si apprende che entrambi avrebbero espresso irritazione per le “inutili fughe in avanti” sulla candidatura a sindaco di Gualtieri. Ma chi è stato all’interno del Pd a mettere in giro tali voci?

Lo rivela Dagospia, che ha più di un sospetto: “Il Pd si è accorto che quella di Gualtieri è una candidatura soffia. A forzare per imporre l’ex ministro come frontrunner per il Campidoglio c’è rimasto il Pd romano teleguidato dal duplex disastro Bettini-Zingaretti”. Ma non è tutto, perché il sito di Roberto D’Agostino si è lanciato anche in un’ipotesi su come potrebbe finire l’elezione romana: “Con Calenda in campo, il Pd se non azzecca il candidato rischia di non arrivare neanche al ballottaggio. Sicuri che non sia una mossa voluta per poi convergere su Virginia Raggi al secondo turno?”.

L’attuale sindaco ha tra l’altro ricevuto proprio oggi un nuovo endorsement da parte di Beppe Grillo, che ha twittato “massimo sostegno alla nostra guerriera”, rilanciando il post con cui ieri la Raggi è intervenuta sulla gestione dei rifiuti da parte della Regione Lazio dopo i due arresti disposti dalla Procura in merito alla discarica di Monte Carnevale.

