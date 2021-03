Mario Draghi presenta il Dl Sostegni: "Via i codici Ateco, soldi subito a imprese e lavoratori". Marca le differenze con Conte

19 marzo 2021 a

a

a

"Il massimo che potevamo fare". Il consiglio dei ministri approva il Decreto sostegni e alle 20, il premier Mario Draghi parla ai giornalisti nella sua prima conferenza stampa ufficiale. In ritardo di due ore e mezzo sulla tabella di marcia, visto che nella maggioranza non c'era accordo soprattutto sull'estensione del condono fiscale, una delle misure centrali del decreto. Accompagnato dai ministri dell’Economia e del Lavoro, Daniele Franco e Andrea Orlando, il presidente del Consiglio ha definito il Dl Sostegni una "risposta consistente ma parziale, il massimo che potevamo fare". Una risposta, sottolinea, "alla povertà, alle imprese e ai lavoratori", con l’obiettivo di "dare più soldi a tutti più velocemente possibile". Velocità nei fondi e soppressione dello schema legato ai codici Ateco per la distribuzione degli aiuti sono i due punti di rottura rispetto al governo di Giuseppe Conte su cui il nuovo premier sembra fare leva.



"Sulle imprese c’è una parte destinata al ristoro o indennizzo delle imprese che operano nella montagna, molte poste di questo decreto sono indirizzate al turismo e c’è un provvedimento molto importante per gli autonomi per tutti i lavoratori inclusi i lavoratori del settore agricolo, con decontribuzione da due miliardi e mezzo, abbiamo aggiunto un miliardo e mezzo", sono i pochissimi numeri fatti da Draghi, apparso molto attento a restare abbottonato, senza regalare speranze che possano poi trasformarsi in illusioni. L'esatto opposto dello schema comunicativo di Conte.



Una operazione complessiva da 32 miliardi di euro ancora parziale e che sarà corretta con un nuovo scostamento ad aprile, ha charito il capo del governo. "Subito 11 miliardi nell'economia", è l'unica vera promessa: "I pagamenti inizieranno l'8 aprile, per chi avrà fatto domanda. Se tutto va come previsto oggi, 11 miliardi entreranno nell'economia nel mese di aprile".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.