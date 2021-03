Roberto Speranza a Domenica In: "Restrizioni e vaccino. Ora sono fiducioso, sarà un'estate diversa"

21 marzo 2021 a

Roberto Speranza è cautamente ottimista sull'evoluzione della pandemia e sulla prossima estate: "E' ancora dura, ma ci sono le condizioni per pensare che le settimane che arriveranno saranno migliori. I vaccini sono tutti efficaci e sicuri" dice il ministro della Salute, ospite di Mara Venier a Domenica In nella puntata di oggi 21 marzo su Rai 1. "E' stato un anno difficilissimo, sarebbe folle non ammetterlo. E' stato un anno folle per tutto il paese. Vediamo però che oggi abbiamo nuovi strumenti, dobbiamo guardare al futuro con ragionata fiducia".

AstraZeneca - "In queste ore abbiamo ripreso la vaccinazione con AstraZeneca dopo la sospensione per motivi precauzionali decisa con altri paesi europei. Da 48 ore le vaccinazioni sono riprese e la risposta è incoraggiante, la stragrande maggioranza delle persone è consapevole che questo è l'unico strumento che abbiamo se vogliamo uscire da questa stagione drammatica", aggiunge Speranza. "Continueremo a monitorare: quando un'istituzione sospende un farmaco, vuol dire che ha bisogno di fare approfondimenti. Il giudizio dell'agenzia europea per il farmaco è stato netto: i vaccini sono tutti efficaci e sicuri". Quindi annuncia: "Io sono disponibile" a ricevere il vaccino AstraZeneca. "Aspetterò il mio turno, ho 42 anni. Inizio ad avere qualche capello bianco dopo questo anno così complicato. Sarò prontissimo a fare il vaccino con AstraZeneca".

Lockdown - "Siamo stati costretti ad assumere misure significative, una larga parte del paese è in zona rossa. Per questo dobbiamo correre con le vaccinazioni. Nei prossimi giorni, sono sicuro, potremo avere un duplice effetto: quello delle misure che aiutano a contenere la curva e quello legato al vaccino. Nelle categorie in cui abbiamo iniziato a vaccinare, i numeri sono molto incoraggianti", specifica Speranza. "Tra gli operatori sanitari, la curva del contagio è crollata. Nelle Rsa abbiamo fatto una vaccinazione massima e abbiamo numeri del contagio molto più contenuti: il vaccino è la soluzione con cui insistere".

Estate - "Sono ottimista. In questi mesi sono stato sempre quello più duro, ho chiesto misure rigorose. Sono stato realista, ora ci sono le ragioni per guardare con fiducia alle prossime settimane", conclude Speranza guardando al futuro. "E' ancora un momento difficile, la curva è molto alta e le misure sono indispensabili. Ma con le prossime settimane la situazione andrà gradualmente a migliorare: alla fine della primavera e all'inizio dell'estate vedremo un miglioramento significativo. Avremo un'estate diversa, anche se ci sarà bisogno di gradualità".

