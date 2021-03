Mario Draghi "irritato con Enrico Letta". Retroscena da Palazzo Chigi: chi c'è dietro gli attacchi a Salvini

23 marzo 2021 a

a

a

Mario Draghi è molto irritato dai continui battibecchi all'interno della sua maggioranza di governo, soprattutto dagli attacchi di Enrico Letta, neo segretario del Partito democratico, contro la Lega di Matteo Salvini, dopo ogni decisione presa dall' esecutivo, rivela il Giornale in un retroscena. La sensazione è che Letta voglia destabilizzare il governo Draghi. Di più. Secondo quanto riporta il sito Dagospia, nella Lega si sospetta che Enrico Letta voglia non solo destabilizzare Draghi ma farlo per conto della Francia, dove ha lavorato fino alla nomina da segretario del Pd. Del resto è noto che fra Emmanuel Macron e il premier non corra buon sangue.

"È già stato ascoltato". Covid, nuove (e pesanti) omissioni dal report tedesco. Conte ora rischia "il processo del secolo"

Era stato proprio Letta qualche giorno fa a criticare il Carroccio: "Non siamo noi a dover spiegare il sostegno a Draghi, semmai è la Lega che deve spiegare il suo. La Lega ha cambiato posizione sull'Europa, con una riunione fra Salvini e Giorgetti in un bar davanti a un caffè. Il Pd discute, anche animatamente. La Lega oggi è una caricatura della politica. In un altro bar fra qualche mese, davanti a un altro caffè potrebbe tornare anche il Salvini di prima", l'atto d'accusa del neo segretario del Pd. "Per la Lega le priorità sono la salute e il lavoro degli Italiani, spiace che per il Pd vengano prima lo Ius Soli e l’insulto quotidiano a Salvini...". ha ribattuto il segretario della Lega.

La manina di Mattarella sul governo: "Chi sono i due ministri ad personam". Retroscena-bomba: ora capite perché?

E ancora: "Lavoro benissimo con il presidente Draghi, non ci conoscevamo. Stiamo maturando conoscenza personale, ripetuta, telefonica, quasi quotidiana. Abbiamo trovato una soluzione positiva, leggevo di scontri inesistenti, mi dispiace che il segretario Enrico Letta per ricordarsi che esiste ogni giorno se ne deve inventare una, dallo ius soli a Salvini che tiene in ostaggio il Consiglio dei ministri".

"Letta rianima il Pd". Mentana, botto improvviso nei sondaggi: ma la Lega è lontana (e la Meloni...)

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.