Mario Draghi si accoda ad Angela Merkel? Indiscreto sul lockdown: "Dopo Pasqua nessuna riapertura"

23 marzo 2021 a

Angela Merkel ha deciso di estendere il lockdown tedesco fino al 18 aprile: in Germania le misure restrittive rimarranno del massimo livello anche dopo Pasqua, nel tentativo di abbassare la curva dei contagi e intanto avanzare in maniera importante con la campagna di vaccinazione. Stando alle indiscrezioni riportate da Alberto Maggi su affaritaliani.it, Mario Draghi potrebbe presto accodarsi alla Merkel, proprio come nel caso dello stop precauzionale al vaccino di AstraZeneca.

Quello però è stato un errore grosso perché ha minato la fiducia dei cittadini nei confronti di un vaccino che ha fatto registrare su milioni di persone meno casi rari di trombosi rispetto a Pfizer: ma nessuno ne ha parlato, la psicosi si è scatenata solo su AstraZeneca, che è proprio il vaccino che ha permesso alla Gran Bretagna di raggiungere livelli avanzati di vaccinazione e di avere attualmente una decina di morti al giorno contro i circa 400 italiani. Se la Germania ha già ufficialmente prolungato il lockdown fino al 18 aprile, anche l’Italia si appresta a mantenere in vigore le restrizioni ben oltre le festività di Pasqua.

Con buona pace di Matteo Salvini e della Lega, che sono gli unici all’interno del governo a spingere per qualche riapertura dal 7 aprile: ma Draghi, il ministro Speranza, il Cts e il Pd sono di tutt’altro avviso, ritenendo necessario mantenere alto il livello della guardia. Il sistema a colori non cambierà, ma molte regioni resteranno rosse e arancioni: il giallo sarà praticamente inesistente, il bianco un miraggio.

