Silvio Berlusconi ricoverato in ospedale da lunedì. "Problematiche di salute", la rivelazione del suo avvocato

Silvio Berlusconi è ricoverato in ospedale da lunedì scorso. A rivelarlo è stato l'avvocato Federico Cecconi, il legale che assiste il leader di Forza Italia nel processo sul caso Ruby Ter. "Per problematiche di salute - ha spiegato - è da lunedì mattina ospedalizzato", ha spiegato Cecconi all'avvio dell'udienza del processo milanese, l'ennesimo che vede imputato l'ex premier sul caso Karima e dintorni. "Deve stare fermo per un po'", spiegano dallo staff di Berlusconi, mantenendo il massimo riserbo ma assicurando che non si tratta di "nulla di grave". Lo scorso fine settimana, tra giovedì e venerdì, il Cav ha girato un video e le sue condizioni di salute erano ottime. A seguirlo, come sempre, il suo medico Alberto Zangrillo dell'ospedale San Raffaele di Milano.





L'udienza del caso Ruby Ter si aggiunge a un periodo particolarmente tribolato dal punto di vista giudiziario, con Berlusconi nuovamente indagato per mafia. La storia è vecchia e nota, il presunto coinvolgimento dell'ex premier e del suo braccio destro Marcello Dell'Utri nel periodo delle stragi 1992-93, con la procura di Firenze pronta a mettere nel mirino proprio Berlusconi. Un bel problema, anche politico, visto che Berlusconi sostiene il governo di Mario Draghi e il sottosegretario della ministra della Giustizia Marta Cartabia è proprio un suo fedelissimo, Francesco Paolo Sisto. Cosa diranno e cosa faranno Pd e M5s, è la domanda maliziosa di Fausto Carioti su Libero, quando ci sarà da riscrivere "insieme a certi personaggi le leggi che regolano la vita del Csm, la prescrizione e lo svolgimento dei processi, senza perdere la faccia dinanzi ai loro elettori?".

Peraltro, il sospetto sul tempismo di certe inchieste è lecito, perché come scrive il vicedirettore di Libero "dopo anni di purgatorio, Forza Italia ora è tornata al governo, in un esecutivo che intende riformare il Consiglio superiore della magistratura e almeno parte della sconquassata macchina della giustizia. Una partita nella quale gli azzurri agiscono di concerto con la Lega, il cui leader Matteo Salvini è attenzionato dalle procure tanto quanto il Cavaliere. E la presenza delle due sigle di centrodestra nella maggioranza è vista come un oltraggio intollerabile da almeno metà della magistratura e da tutta la stampa progressista, oltre che dalle componenti giacobine in seno ai Cinque Stelle e al Pd".

