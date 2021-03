Matteo Salvini, lo sfogo del M5s Luca Carabetta: "Lui propone lo Sputnik e Draghi gli va dietro. Il Pd? Solo polemiche"

24 marzo 2021 a

Mentre il Partito democratico polemizza, la Lega fa sentire la propria voce nel governo. La pensa così il grillino Luca Carabetta: "Ai miei che si lamentano per come siamo messi rispondo sempre: 'Ma non vedete in che condizioni è il Pd?'. Pensano solo alle loro cose o a polemizzare con la Lega". E poi riconosce anche un merito al leader del Carroccio: "Intanto Salvini propone lo Sputnik e gli vanno dietro Draghi e l’Ema". Come spiega il retroscena di Augusto Minzolini sul Giornale, insomma, il partito di Enrico Letta sembra essere arrivato solo adesso sul pianeta Terra.

Sono in molti a pensare che il Pd stia vivendo su Marte in questi giorni. Tra i dem, infatti, si parla di tutto - ius soli, voto ai sedicenni, polemica sulle cartelle esattoriali - ma non si affronta l'argomento più urgente del momento, il Covid. "Il problema dei piddini? Sono borghesi. Distanti dai problemi. Non per nulla a Roma vincono solo nel primo e nel secondo municipio", ha spiegato il numero due del gruppo grillino al Senato, Andrea Cioffi, intercettato da Minzolini.

Tuttavia, non sono solo i grillini a pensare che il Pd stia agendo in maniera del tutto sconclusionata. Iniziano a farsi delle domande anche gli stessi dem, come il piddino siciliano Fausto Raciti: "Il nostro sembra davvero un dibattito su Marte. Noi siamo lassù mentre Salvini, insieme a Bonaccini, due settimane fa proponevano di guardare al vaccino russo, a Sputnik. E ora Draghi fa la stessa cosa".

