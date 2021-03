Giuseppe Conte, non solo Mariarosaria Rossi: ecco chi lascia il gruppo dei responsabili per il Pd

25 marzo 2021 a

Tramonta l'idea del partito dei "responsabili". Dopo Mariarosaria Rossi, a lasciare Giuseppe Conte c'è Tatjana Rojc. In effetti con l'arrivo di Mario Draghi al governo, la possibilità di un Conte ter è al capolinea e così ai membri del gruppo Europeisti-Maie-Centro democratico non resta che tentare nuove avventure. Nel pieno della crisi politica di gennaio, prima che l'ex banchiere arrivò a Palazzo Chigi, di responsabili se ne contavano dieci, numero minimo per poter costituire un gruppo parlamentare a Palazzo Madama.

Tra questi gli ex grillini Saverio De Bonis, Maurizio Bucarella, Gregorio De Falco, Gianni Marilotti; gli eletti all'estero Ricardo Merlo, Raffaele Fantetti e Adriano Cario. La dem Rojc, appunto, e il forzista Andrea Causin, oltre all'ex segretaria personale di Silvio Berlusconi, Mariarosaria Rossi. A fare da apripista è stata proprio quest'ultima che ha deciso di passare al partito di Giovanni Toti, Cambiamo. Anche se l'ex azzurra risulta ancora iscritta nel gruppo degli Europeisti. "Come d'accordo con loro - ha spiegato Rossi - passerò nella componente Cambiamo la settimana successiva alle festività pasquali".

Come lei la Rojc che torna alla casa d'origine, ossia il Pd: "Ho detto ai colleghi che lascerò il gruppo dopo Pasqua". La ragione di questo rallentamento sta tutta nei regolamenti del Senato. Senza Rossi e Rojc gli Europeisti non esisterebbe più. Lo sa bene il vicecapogruppo De Bonis che si serve di una metafora: "Nelle partite di calcio quando qualcuno si fa male entrano le riserve". Vale la stessa cosa per i responsabili?

