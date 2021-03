Debora Serracchiani contro Marianna Madia, indiscreto Pd: guerra aperta per la poltrona, deve intervenire Enrico Letta

26 marzo 2021 a

Se al Senato non ci sono stati problemi per la elezione della loro presidente Simona Malpezzi di Base riformista, nel Partito democratico c'è tensione sulla nomina della presidente del gruppo alla Camera dove si annuncia uno scontro tra Debora Serracchiani e Marianna Madia. In questo caso i dem sono divisi, rivela il Corriere della Sera in un retroscena.

Ieri 25 marzo i senatori del Partito democratico hanno eletto Simona Malpezzi. La ex sottosegreataria ai rapporti con il Parlamento, carica dalla quale ha dovuto ovviamente dimettersi, è stata votata da tutti con grande convinzione e ha subito ricevuto il grazie di Enrico Letta. L'unico che non ha voluto partecipare alla votazione è stato Luigi Zanda, non perché fosse in polemica con la Malpezzi, bensì con Andrea Marcucci: "Avrebbe dovuto fare come Delrio, invece l'ha trascinata per le lunghe e questo non ha fatto bene né al gruppo né al partito. E poi ho trovato veramente poco elegante il fatto che abbia voluto candidare lui Malpezzi".

Clima meno disteso alla Camera, dove invece, si voterà martedì prossimo su due candidature: quelle di Debora Serracchiani e Marianna Madia. Insomma, non c'è unità. E "non c'è niente di male", ha sottolineato il segretario Enrico Letta, " se i gruppi si confrontano e competono su un nome". La Serracchiani, secondo alcune indiscrezioni dalla Camera, è la candidata appoggiata da Graziano Delrio.

E se venisse eletta dovrebbe dimettersi dalla presidenza della Commissione lavoro "Mi sono arrivati dei messaggi che dicevano decidi tu chi tra Madia e Serracchiani. Ho risposto dicendo che non voglio decidere", ha confessato Letta, "anche un confronto democratico tra più candidature sarà positivo. Un po' di sana competizione fa bene". Vedremo chi la spunterà.

